Manuel Pimentel Sevilla, 14 AGO 2026 - 11:14h.

La paciente había exigido que se le realizaran unas pruebas de forma "inmediata" pero el médico valoró que no presentaba un cuadro clínico de urgencia

La usuaria ha reaccionado contra el sanitario abriendo el bote que contenía las heces para la prueba y ha empezado a esparcirlas en la mesa de trabajo de la consulta

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Esparciendo un bote con una muestra de heces sobre la mesa del médico. Así ha reaccionado una mujer a la que no se le realizó la prueba diagnóstica que estaba exigiendo ser atendida en un centro de salud de Sevilla.

El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado un nuevo caso de agresión contra el personal sanitario por parte de una paciente que ha esparcido una muestra de heces exigiendo la "realización inmediata" de unos analísis.

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El incidente ha tenido lugar en el Centro de Salud Amante Laffon del barrio de Sevilla Este, en la capital. Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la usuaria había pedido que se le atendiera inmediatemente a pesar de no mostrar signos clínicos de emergencia.

No tenía carácter urgente

Instantes previos a la agresión contra el médico del centro de salud, la mujer estaba exigiendo que se le realizaran una serie de estudios y pruebas, entre ellas una extracción de heces que no había aportado en su momento para una analítica.

Tras valorar a la paciente, el médico agredido determinó que no presentaba un cuadro de urgencia y que dichas pruebas no podían realizarse de manera "inmediata", por lo que le ha indicado que fuera valorada por su médico de referencia en una consulta ordinaria.

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Acto seguido, la usuaria ha abierto el bote que contenía las heces para la prueba y ha empezado a esparcirlas en la mesa de trabajo de la consulta, interrumpiendo la dinámica del centro y requiriendo labores de limpieza y desinfección.

Por estos hechos el médico va a proceder a denunciar el suceso por las vías oficiales, a la vez que el Sindicado Médico Andaluz ha puesto en marcha el protocolo para alertar sobre los riesgos biológicos que conlleva el esparcimiento de heces en la consulta.