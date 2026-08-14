El hombre, fue diagnosticado con la grave enfermedad en Salamanca, donde se encontraba de forma temporal

Castilla y León confirma un caso de fiebre Crimea-Congo en paciente de 71 años diagnosticado en Salamanca

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Un hombre de 71 años, que estaba de forma temporal en Salamanca, ha sido trasladado e ingresado con fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. La Dirección General de Salud Pública de Castilla y León había informado este jueves del caso de la grave enfermedad, diagnosticado en Salamanca, según ha informado Telemadrid.

El paciente permanece ingresado y con las medidas de aislamiento para el enfermo y de los profesionales sanitarios, con el protocolo previsto para estas situaciones. Esto incluye la identificación y seguimiento los contactos de la persona afectada, según informó este jueves el gobierno autonómico en un comunicado.

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La Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en la provincia salmantina ha identificado para indicarles el seguimiento a realizar.

Después de que la sospecha de un posible caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, los servicios sanitarios de Castilla y León se puso en marcha el protocolo de actuación y coordinación con el Ministerio de Sanidad.

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Las muestras sanguíneas del paciente, de 71 años se enviaron al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda (Madrid), del Instituto de Salud Carlos III, que confirmaron la infección por el virus de Crimea-Congo.

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El contagio de la Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, causada por un virus, se transmite principalmente a través de una picadura de garrapata del género 'Hyalomma', aunque también puede contagiarse de persona a persona por contacto con sangre o fluidos del enfermo.

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