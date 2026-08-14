telecinco.es 14 AGO 2026 - 10:35h.

La custodia de la bebé estaba en manos de la abuela materna y ahora a la progenitora se le ha retirado la que tenía sobre otra hija menor con un padre distinto

Los padres de la bebé de tres meses muerta en Toro, Zamora, fueron vistos en zonas de ocio de madrugada la noche del deceso

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La jueza que se ha hecho cargo del caso que investiga la muerte de una bebé de tres meses en Toro, Zamora, ha ordenado que a la madre de la pequeña le sea retirada la custodia de su otra hija, fruto de una relación con una pareja anterior, distinta al progenitor de la bebé, que como ella está acusado ahora de un delito de homicidio por imprudencia.

Ante los hechos acontecidos, que se contextualizan en el pasado domingo 9 de agosto, ambos fueron detenidos al no poder certificarse la muerte natural de la pequeña, quedando posteriormente en libertad con medidas cautelares. Sin poder salir del territorio nacional tras retirarles el pasaporte y con obligación de presentarse una vez por semana en los juzgados, en sus declaraciones la progenitora afirmó que no se encontraba en casa cuando sucedió todo, mientras el padre dijo que se encontraba con la niña en brazos cuando tropezó y cayó. No obstante, al mismo tiempo afirmó que no tuvo mayores consecuencias para la bebé, a la que supuestamente no llegó a soltar y no se precipitó contra el suelo.

La investigación sobre la muerte de la bebé de tres meses en Toro, Zamora

Según el informe preliminar de la autopsia, la niña murió por un edema pulmonar agudo por circunstancias que están por determinarse, para lo cual el Instituto Nacional de Toxicología analizando las muestras recogidas para tratar de concluir si ello fue causado por asfixia o por una intoxicación, algo crucial para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con los primeros análisis forenses, no se han apreciado lesiones óseas, heridas o hematomas en la niña que pudiesen ser compatibles con una caída al suelo, por lo que todos los implicados en la investigación tratan de profundizar más allá de los análisis preliminares en busca de cualquier elemento que ayude a determinar qué es lo que pasó exactamente, de qué forma murió la niña y en qué situación se encontraba en el momento del deceso.

Por todas esas incógnitas, y en la persecución de cualquier pista que ayude a resolver el caso, la jueza también requirió la declaración de la abuela materna; la tercera investigada por la muerte de la pequeña.

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Concretamente, esta última era quien tenía la custodia debido a la adicción que mantenían los progenitores con las drogas, tanto en lo relativo al consumo de estupefacientes como de alcohol, por lo cual estaban en tratamiento de desintoxicación, según recoge La Opinión de Zamora. De hecho, por orden judicial, la abuela materna debía estar presente durante las visitas de los padres; una medida dispuesta para preservar precisamente la integridad de la menor.

En este sentido, la jueza trata de esclarecer también en que situación se encontraba la niña antes de fallecer y si tenía la supervisión de un adulto o no.

La otra hija de la madre de la bebé y el testimonio de los vecinos sobre la noche del deceso

Los Servicios de Menores de la Junta de Castilla y León llevaban tiempo manteniendo el seguimiento sobre ellos porque, precisamente, la madre de la bebé también tiene una hija menor, de no más de seis años y de un padre distinto. Por eso, ahora, tras la gravedad de lo ocurrido, su custodia le ha sido retirada, entregándosela a su pareja anterior, legítimo progenitor, con el que hasta ahora la compartía, y quien no está investigado en este caso.

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La decisión adoptada, mientras la investigación continúa, busca garantizar la protección de esta menor mientras prosiguen las pesquisas para reconstruir y esclarecer los hechos.

Sobre lo ocurrido, los testimonios de algunos vecinos citados por La Opinión de Zamora apuntan a que vieron a los padres de la bebé en locales de ocio de la localidad durante la madrugada, sobre las horas en que se estima la muerte de la menor, entre las 00:00 horas y las 2:00. Por eso, las autoridades indagan en si la bebé estaba realmente sola en el domicilio en el momento de la muerte, si la dejaron con la otra hija menor de la madre y si no había ningún tipo de supervisión adulta; incógnitas aún por resolver.

Con las actuaciones bajo secreto de sumario, se está a la espera del resultado definitivo de la autopsia y el análisis toxicológico, lo cual podría ser clave para concluir qué pasó exactamente y que originó ese edema pulmonar agudo definido como la causa de muerte.