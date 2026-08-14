Redacción Andalucía Marbella, 14 AGO 2026 - 06:30h.

El caso está siendo investigado por violencia doméstica porque la víctima aún no se había inscrito en el Registro Civil como mujer

El asesino confeso y la víctima se habían denunciado mutuamente por agresión pocos días antes del crimen

Compartir







La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) reclama que el asesinato de la mujer trans de 35 años y nacionalidad venezolana, asesinada presuntamente por su pareja en San Pedro de Alcántara, Marbella, sea considerado como un crimen de violencia machista. Aunque la víctima era una mujer trans, el asunto será investigado como violencia doméstica y no de violencia sobre la mujer dado que no se había inscrito aún como tal en el Registro Civil, un requisito legal indispensable en este ámbito.

En este sentido, ATA-Sylvia Rivera ha criticado en un comunicado que "ha sido víctima de una cadena de violencias que no puede continuar después de su muerte". La presidenta de la asociación, Mar Cambrollé, ha señalado que "ha sido víctima de la violencia ejercida por su pareja" y "de la negligencia de un Gobierno que tardó más de tres años desde la aprobación de la Ley Trans en habilitar el procedimiento que permitiera a las personas trans migrantes ejercer efectivamente su derecho a adecuar el sexo de su documentación".

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre que amenazaba con una katana a transeúntes de Lloret de Mar, Girona

Por todo ello, Cambrollé ha recalcado que "ahora no puede volver a ser víctima de unas instituciones que por haberle impedido realizar ese cambio, se nieguen a reconocerla como mujer y a tratar su asesinato como violencia machista".

"Era una mujer"

Desde la Asociación remarcan que la Ley 4/2023 ampara en su artículo 50 el derecho de las personas trans extranjeras que no pudieran modificar sus documentos en sus países de origen a adecuar la mención relativa al sexo y el nombre en la documentación expedida en España. Pese a ello, lamentan que "hubo que esperar hasta el pasado 13 de julio de 2026 para que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía establecieran el protocolo que permitiera hacer efectivo este derecho".

Para ATA resulta "especialmente grave" que "esa discordancia documental, consecuencia de años de inacción administrativa", pueda utilizarse ahora para negar, "una vez asesinada, su condición de mujer y el reconocimiento de la violencia machista sufrida".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cambrollé ha incidido en que "era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer, una igualdad real jamás se construirá sobre la exclusión o el olvido de ninguna mujer".

"Violencia institucional"

Para la Asociación Trans de Andalucía este caso es "una situación de violencia institucional" ya que según explican, no se puede esperar tres años para que una mujer trans migrante "ejerza su derecho a tener una documentación acorde con su identidad y, cuando es asesinada por su pareja, utilizar precisamente la ausencia de ese reconocimiento documental para no tratarla como mujer".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por ello, ATA-Sylvia Rivera se ha dirigido al Ministerio de Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Ministerio de Justicia y a las autoridades judiciales competentes para exigir que "sea reconocida como la mujer que era y que su asesinato sea abordado como violencia machista, así como para reclamar criterios que garanticen que ninguna mujer trans migrante quede fuera de la protección frente a la violencia de género por una cuestión meramente registral".

Prisión provisional para el detenido

El crimen tuvo lugar este pasado lunes 10 de agosto cuando un hombre de 57 años mató presuntamente a puñaladas a su pareja, una mujer trans en proceso de transición, en el núcelo de San Pedro de Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella. La víctima y su pareja se habían denunciado mutuamente apenas diez días del crimen, el pasado 1 de agosto. Ambos convivían juntos y las discusiones entre la pareja eran habituales, según las investigaciones.

El detenido estuvo casi un día entero con el cadáver apuñalado dentro de su vivienda y confesó el crimen a la llegada de los agentes de la Policía a la vivienda, tras el aviso de un vecino. La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, ha decretado este miércoles su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.