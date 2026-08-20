Desde el 112 se dio traslado a Policía Local, Guardia Civil, efectivos sanitarios, Salvamento Marítimo y Protección Civil de Níjar

Rescatan a tres niños que se habían quedado encerrados durante horas en un ascensor de Marbella

Compartir







Cinco personas, entre ellas un menor de 10 años de edad, y un perro han sido auxiliados este jueves después de que la embarcación motora de ocho metros de eslora en el que navegaban entre la playa de Genoveses y San José, en Níjar (Almería) comenzara a hundirse.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y de Salvamento Marítimo han explicado a Europa Press que sobre las 11,34 horas se recibió un aviso en el que se alertaba del hundimiento, con varias personas ya en el agua.

Desde el 112 se dio traslado a Policía Local, Guardia Civil, efectivos sanitarios, Salvamento Marítimo y Protección Civil de Níjar, que a través de sus medios marítimos pudieron prestar asistencia a los náufragos, que fueron conducidos hasta el puerto de San José sin necesidad de asistencia sanitaria.

El hundimiento, a unas 0,5 millas náuticas al sur del Castillo de San José, movilizó a la Salvamar Spica así como a algunas embarcaciones privadas que se encontraban en la zona. La investigación determinará las causas del siniestro.