Manuel Pimentel Marbella, 20 AGO 2026 - 14:56h.

La cabina se había quedado parada en una entreplanta, lo que dificultó la maniobra de los niños que se encontraban en un gran estado de nerviosismo

El peligroso rescate a dos adultos y a un niño atrapados en un coche suspendido tras caer 20 metros en Granada

Compartir







Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Marbella han rescatado a tres menores de entre 12 y 13 años que habían quedado atrapados en el ascensor de un edificio situado en la calle Antonio Belón de la ciudad marbellí.

Los niños permanecieron encerrados en la cabina durante más de tres horas, desde poco después de las tres de la tarde hasta cerca de las siete de la tarde, cuando concluyó la complicada operación de rescate.

El servicio de emergencias recibió una llamada sobre las 16:15 horas, momento en el que los menores ya llevaban casi una hora dentro del aparto elevador. La intervención de los bomberos se alargó debido a las dificultad del rescate, en el que participaron seis bomberos, cuatro agentes de la Policía Local y personal de la empresa encargada del mantenimiento del ascensor.

Rescatados nerviosos pero en buen estado

Tras ser liberados, los tres niños se encontraban en buen estado y no precisaron atención médica, aunque vivieron momentos de gran nerviosismo mientras estaban encerrados en el interior.

El principal problema al que se enfrentaron los equipos de rescate durante la operación fue que el sistema de paracaídas de la cabina, un mecanismo de seguridad que bloquea el desplazamiento del ascensor en determinadas circunstancias, se había activado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por ese motivo, la cabina se había quedado inmovilizada a la altura de una entreplanta, lo que hacía inviable abrir la puerta y realizar una evacuación convencional. Ante estas circunstancias, los bomberos tuvieron que realizar maniobras especializadas para desbloquear el mecanismo de seguridad y emplear equipamiento específico con el que elevar la cabina de forma controlada hasta situarla en una posición que permitiera sacar a los tres menores con seguridad.

Cómo actuar encerrado en un ascensor

Desde el cuerpo municipal de bomberos recuerdan que, ante un incidente de estas características, lo fundamental es mantener la calma y activar el pulsador de alarma o el sistema de comunicación de emergencia del ascensor. Si se dispone de teléfono móvil, se debe contactar con los servicios de emergencia o con el número de asistencia que figure en el habitáculo, facilitando la dirección del inmueble y cuantos datos puedan resultar útiles.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También insisten en la importancia de no forzar las puertas, no intentar salir por medios propios ni manipular los mecanismos del elevador, sobre todo si la cabina se ha detenido entre plantas. Lo recomendable en estos casos es esperar pacientemente en el interior hasta la llegada de los profesionales y seguir estrictamente sus instrucciones. También se debe de evitar movimientos bruscos y tratar de tranquilizar a los ocupantes que puedan mostrar más miedo, especialmente si se trata de menores.