Alberto Rosa 20 AGO 2026 - 17:40h.

Hasta la zona se han desplazado efectivos del Infoca, Bomberos del Levante y Guardia Civil

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Un nuevo incendio forestal se ha declarado esta tarde en el paraje de La Alcornia, dentro del término municipal de Los Gallardos, en Almería, un mes y medio después del fuego que dejó 14 muertos.

Según adelanta ‘La Voz de Almería’, las llamas de este nuevo incendio se han producido en torno a las 15:30 horas de la tarde en una zona cercana a la autovía del municipio.

Al menos dos vehículos del Servicio de Bomberos del Levante Almeriense junto a numerosos efectivos trabajan ya en la zona intentando sofocar las llamas y controlar el incendio lo antes posible.

El fuego, al encontrarse en una zona de sierra, puede aproximarse a algunos inmuebles. Por el momento se desconoce el motivo que ha dado origen a este nuevo incendio de Los Gallardos.

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El calor y las fuertes rachas de viento con aire caliente en diferentes puntos de la comarca puede complicar las labores de extinción. El incendio de julio afectó a Bédar, donde residían los 14 fallecidos, además de otros municipios como Lubrín y Sorbas. El fuego se prolongó durante más de una semana hasta que finalmente fue extinguido.