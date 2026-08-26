La reina del country perdió la vida este pasado martes, 25 de agosto, a los 80 años "rodeada de sus seres queridos", ha comunicado su entorno

Muere Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años tras cancelar varios conciertos por un empeoramiento de salud

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La música está de luto. Dolly Parton, una de las grandes leyendas de la música country y una de las artistas más queridas de las últimas décadas, ha muerto a los 80 años. La noticia, comunicada este pasado martes, 25 de agosto, por su familia y su equipo, ya ha dado la vuelta al mundo, y un sinfín de rostros conocidos han reaccionado a su triste adiós.

En un primer momento, su entorno no reveló la causa del deceso de la intérprete de 'Jolene', pero ahora, sus representantes han desvelado cuál fue el motivo que puso fin a su vida: la cantante padecía un cáncer que hasta este momento no se había hecho público.

Los detalles de su muerte

Tal y como ha confirmado su equipo, Parton falleció en Nashville, Tennessee, después de una "breve batalla contra el cáncer". En concreto, su deceso ocurrió en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos. El tipo de cáncer que padecía no ha trascendido.

Su muerte se produjo después de unos meses en los que la salud de la intérprete de 'Just Because I'm a Woman' había generado preocupación. La compositora había cancelado y aplazado algunas de sus actuaciones, había hablado públicamente de diferentes problemas médicos y había reducido sus apariciones, pero en ningún momento había desvelado que detrás de su delicado estado existiera un diagnóstico de cáncer.

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El comunicado de sus representantes es, hasta el momento, la información más concreta sobre las circunstancias de su muerte. En él se explica que la artista afrontó una enfermedad oncológica durante un periodo que su equipo describe como breve.

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"Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly partió de esta vida terrenal en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos", ha comunicado su equipo.

Se desconoce qué tipo de cáncer padecía y cuándo recibió el diagnóstico. Tampoco se han ofrecido detalles sobre el tratamiento al que fue sometida.

Murió cuatro días después de ser ingresada

Parton fue ingresada en un hospital de Nashville el pasado viernes, 21 de agosto, y murió allí cuatro días después. Según 'TMZ' y la revista 'People', la artista había sido hospitalizada en principio por problemas relacionados con los riñones y el sistema autoinmune.

El centro en el que murió, Vanderbilt-Ingram Cancer Center, es además un centro especializado en oncología, aunque no se ha explicado públicamente cuándo pasó Parton a recibir allí atención relacionada con el cáncer.

El comunicado de la familia

El comunicado ha querido, además, poner el foco en el legado de una mujer cuya influencia trascendió la música: "Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar".

Sus representantes han recordado también dos de las grandes obras filantrópicas de la cantante: su programa de lectura infantil Imagination Library y su apoyo a la investigación médica.

"Ya sea por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado", han añadido.

Los problemas de salud que ya habían hecho saltar las alarmas

La cantante llevaba meses reduciendo su actividad y cancelando compromisos, aunque sus explicaciones públicas apuntaban a diferentes problemas de salud y a la necesidad de someterse a tratamientos.

En septiembre de 2025 anunció que tenía que aplazar sus conciertos previstos en Las Vegas porque sus médicos le habían indicado que debía someterse a "unos cuantos procedimientos". En aquel momento quiso restarle importancia a la situación con su característico sentido del humor.

"Como muchos de vosotros sabéis, he estado lidiando con algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que tengo que someterme a algunos procedimientos", explicó entonces. También bromeó con que había llegado el momento de su "revisión de los 100.000 kilómetros".

La cantante explicó que no podía preparar el espectáculo como quería y que prefería aplazarlo para poder ofrecer a sus seguidores el espectáculo que merecían.

En octubre del año pasado, su hermana Freida llegó a pedir públicamente que rezaran por Dolly, provocando una oleada de inquietud entre sus seguidores. La propia cantante trató después de tranquilizar a sus fans y aseguró que no se encontraba en una situación tan grave como algunos habían llegado a pensar.

Finalmente, aquellos conciertos fueron reprogramados para septiembre de este año, pero tampoco han llegado a celebrarse. El pasado mes de mayo, Parton anunció que cancelaba definitivamente su residencia en Las Vegas.

En los últimos meses, además, Dolly Parton había vinculado parte de su deterioro físico al desgaste que había sufrido durante la enfermedad de su marido, Carl Dean, fallecido en marzo de 2025 a los 82 años después de casi seis décadas de matrimonio.

En una entrevista concedida a 'People' poco antes de su muerte, la artista reconoció: "Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl".

La pérdida de Dean había supuesto un duro golpe para Parton, que durante los meses siguientes siguió trabajando pese al duelo y a sus propios problemas físicos.

Ahora, la familia ha solicitado que el funeral sea una ceremonia pequeña y privada, reservada a los familiares más cercanos. También ha pedido que quienes quieran homenajear a Dolly Parton lo hagan mediante donaciones a la Imagination Library en lugar de enviar flores.