Asun Chamoso 05 AGO 2026 - 10:40h.

De los heridos, ocho son menores de edad: dos niñas de 13 años que resultaron heridas menos graves

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BarcelonaNueve personas han resultado heridas en un accidente en una atracción de feria de la fiesta mayor de Tona (Barcelona), entre ellas, dos menores con pronóstico menos grave y otras tres, con lesiones leves.

Los hechos han pasado poco antes de la medianoche de este martes, cuando habría fallado el mecanismo de retención de una puerta de una de las atracciones, que tiene una plataforma inclinada que gira al ritmo de la música. Una puerta que se ha abierto sobre la marcha y ha golpeado a diversas personas que estaban en el exterior de la atracción.

Hasta el lugar se han desplazado seis ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y patrullas de la policía local y de los Mossos d'Esquadra.

Ocho menores heridos

De las nueve personas heridas, ocho son menores de edad. Hasta el Hospital de Vic fueron evacuados cinco de los heridos: dos niñas, de 13 años, en estado menos grave, y tres personas, leves. El resto de los heridos fueron atendidos por los servicios sanitarios en el mismo lugar y no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

De los cinco heridos ingresados durante la madrugada, solo uno continua hospitalizado. Se trata de una joven de 13 años, que ha sido derivada en helicóptero al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona porque necesita cirugía especializada por una fractura compleja de pelvis.

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Un accidente que se produjo coincidiendo con el último día de las celebraciones patronales de esta localidad barcelonesa. El Ayuntamiento de Tona ha trasladado el apoyo a las familias y desean una rápida recuperación a todas las personas afectadas.

Investigación

La atracción ha quedado precintada y los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. Durante la mañana de hoy, los agentes van a efectuar una inspección ocular y también acudirá personal de la conselleria de Trabajo para obtener información sobre el mantenimiento y los permisos.