Manuel Pimentel Sevilla, 31 AGO 2026 - 18:30h.

La capital cuenta con 22.647 viviendas turísticas con una capacidad total de 58.050 plazas, casi toda la población del distrito San Pablo-Santa Justa

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Sevilla vive un desequilibrio sin precedentes entre su oferta de alojamiento turístico y su número de habitantes. Según los últimos datos del Registro de Turismo de Andalucía, en la capital hay registrados 9.923 establecimientos de alojamiento turístico entre viviendas de uso turístico (VUT) y apartamentos. En total, 22.647 viviendas con una capacidad total de 58.050 plazas .

Esta cifra es suficiente para albergar a prácticamente todos los habitantes del distrito San Pablo-Santa Justa, lo que evidencia la crisis de la turistificación masiva en la ciudad. Un problema que no solo repercute en el precio del mercado del alquiler de la vivienda, sino también en la despoblación de los barrios, ya sea por la subida de los alquileres o, directamente, por la expulsión de los habitantes de su vivienda para convertirlo en alquiler vacacional.

El Casco Antiguo, mayor foco de concentración

La distribución por territorios de estas viviendas es extremadamente desigual. Solo el Casco Antiguo cuenta con un total de 14.703 viviendas turísticas, lo que representa el 64,9% de toda la oferta registrada en la capital hispalense.

Esta concentración ha transformado a distritos como el de Santa Cruz en auténticos "parques temáticos", donde la presión turística ha alterado por completo el entorno residencial de los barrios. Se calcula que el turismo ha expulsado del centro de Sevilla a unos 3.000 vecinos en la última década.

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La calle de Sevilla con más apartamentos turísticos es Alfarería, con un total de siete establecimientos que albergan 181 plazas. Le sigue muy de cerca la calle Cuna, con seis alojamientos y cerca de 160 plazas. Argote de Molina, Lumbreras, San Luis, Jesús del Gran Poder, O’Donnell, Zaragoza y San Eloy, todas ellas también en el centro tienen cinco alojamientos turísticos cada una.

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El contraste es máximo si se compara el centro con la periferia. Mientras barrios como San Julián o Santa Catalina concentra miles de plazas turísticas, Torreblanca apenas registra 10 viviendas turísticas, una cifra 460 veces inferior.

El alcalde pide una tasa turística

La situación que atraviesa Sevilla ha llevado al alcalde, José Luis Sanz, a plantear la necesidad de implantar una tasa turística o cualquier otro instrumento similar de financiación extraordinario para la ciudad, "llámese tasa, llámese repercusión del IVA que paga el turismo de la ciudad de Sevilla. Me da igual cómo se llame", ha indicado.

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Sanz afirma que "en Sevilla no cabe ni una vivienda de uso turístico más", aunque ha reconocido que el Ayuntamiento solo puede actuar dentro de los límites que establece la legislación vigente, que depende de la Junta de Andalucía.

Desaceleración insuficiente

En mayo de este año, el crecimiento de las licencias de Viviendas de Uso Turistico se había desacelerado, con un 0,69% menos de licencias registradas. Este freno es resultado de las medidas de regulación impulsadas hace dos años desde el Ayuntamiento, que reclama aún más medidas legales para limitar su expansión.

Desde 2024, se han producido más de 1.400 cancelaciones de licencias, aunque el debate sobre el impacto real de los pisos turísticos en la despoblación del centro de Sevilla sigue sobre la mesa.