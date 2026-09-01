Iván Sevilla 01 SEP 2026 - 15:56h.

Desde la acusación particular resaltan la importancia de que el tribunal no haya descartado la existencia del dolo de matar

La Audiencia de Sevilla justifica que el acusado continúe en prisión provisional por "tan lamentables y violentos hechos"

Compartir







SevillaNovedades en el caso de la muerte del trabajador de la Feria de Sevilla que recibió un puñetazo en la cara y después se golpeó contra el suelo. La justicia deja abierta la opción de que se produjese un homicidio doloso.

Así lo ha destacado la acusación particular que ejerce en representación de la familia de la víctima de 49 años el letrado penalista José Antonio Sires, tras dictarse el 28 de agosto una resolución judicial.

PUEDE INTERESARTE Detienen a dos jovenes por supuestamente matar a puñaladas a un hombre en una calle de Manresa, Barcelona

En ella, la Audiencia Provincial de Sevilla no ha descartado definitivamente la existencia de dolo de matar, algo que resaltan desde el despacho de abogados sevillano.

En concreto, el tribunal confirma que se mantenga en prisión provisional el presunto autor de la agresión por "tan lamentables y violentos hechos" ocurridos el 6 de mayo en el barrio de Los Remedios.

PUEDE INTERESARTE La mujer detenida en Valencia por matar a un hombre le apuñaló tras verle junto a su expareja en la terraza de un bar

Fianza de 40.000 euros para que quede en libertad

Aunque sí condiciona la vigencia de esa medida cautelar al pago de una fianza de 40.000 euros, que permitiría al hombre quedar en libertad mientras la causa continúa su procedimiento en los juzgados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Es especialmente relevante que se mantenga la existencia de indicios de responsabilidad criminal, reiteran desde Sires Abogados, pues el escrito dictado afirma expresamente que el ataque es, al menos, constitutivo de un delito de homicidio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ello podría plantear, en función del resultado de la prueba, tanto una modalidad dolosa como un homicidio cometido por imprudencia grave. Recordamos que Ángel Luis Ventura Vega falleció después en el hospital, donde ingresó crítico.

Otro recurso pendiente de resolver

La propia resolución señala que la evolución de la instrucción ha abierto una segunda vía de calificación jurídica (el homicidio por imprudencia grave) pero precisa que esta cuestión no puede considerarse definitiva.

Deberá ser objeto de análisis en el recurso pendiente de resolver que ya fue presentado por el abogado para que se valore que la causa siga su curso por el Tribunal del Jurado, tras descartar esta vía la jueza instructora.

La familia de Ángel Luis, vecino de Bollullos del Condado (Huelva), mantiene su confianza en la justicia y continuará ejerciendo todas las acciones que legalmente le corresponden.

Desea que se esclarezcan completamente las circunstancias de la muerte después de la discusión de tráfico que tuvo lugar en la calle Virgen del Águila de la capital hispalense a las 15 horas.

Por otro lado, la acusación particular reitera igualmente su respeto absoluto a la presunción de inocencia y al conjunto de garantías procesales, al tiempo que considera imprescindible que todas las hipótesis jurídicamente posibles permanezcan abiertas hasta que la investigación y la prueba permitan alcanzar conclusiones definitivas.