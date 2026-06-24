Mabel Cupet Sevilla, 24 JUN 2026 - 12:33h.

El informe forense incorpora nuevas lesiones en la región occipital que abren nuevas líneas de investigación

La acusación particular sostiene que los hallazgos refuerzan la tesis de un delito de asesinato

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La autopsia practicada al trabajador que perdió la vida en los aledaños a la Feria de abril de Sevilla, en el barrio de los Remedios, ha determinado que las lesiones sufridas son compatibles con un impacto de “enorme violencia” contra el suelo, según ha confirmado la representación legal de la víctima ejercida por el penalista, Jose Antonio Sires (Sires Abogados)

El informe ha sido incorporado a la causa que instruye la jueza del número cinco de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, en relación con el fallecimiento ocurrido el pasado 6 de mayo en la avenida Flota de Indias.

El informe forense ya está en manos del juzgado

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla concluye que la víctima, un hombre de 49 años vecino de Bollullos Par del Condado, presenta una lesión en el lado occipital izquierdo compatible con un impacto de enorme violencia contra el suelo.

Esa lesión se asocia a fracturas craneales y graves contusiones encefálicas, daños que resultaron determinantes en el fallecimiento.

Dos lesiones diferenciadas en la región occipital

La representación legal de la familia de la víctima ha destacado la relevancia de las conclusiones médico-forenses incorporadas a la causa.

Según el informe, además de la lesión principal, se identifica una segunda lesión en la región occipital derecha que no presenta las mismas características ni la gravedad interna asociada al impacto principal, y que podría corresponder a un golpe de menor intensidad.

Para la acusación particular, la existencia de esta lesión diferenciada constituye un elemento de especial interés para la reconstrucción de los hechos, al abrir la posibilidad de acciones violentas adicionales distintas del golpe que provocó la caída mortal.

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Posibles acciones violentas posteriores al impacto

La familia sostiene que estos hallazgos podrían apuntar a la existencia de actos violentos adicionales que habrían incrementado el sufrimiento de la víctima, extremo que deberá ser esclarecido a lo largo de la investigación y, en su caso, en el juicio.

En esta línea, la acusación ha planteado la hipótesis de que el cuerpo pudiera haber sido objeto de manipulaciones o zarandeos posteriores a la agresión principal.

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Una investigación judicial en curso

El presunto autor de los hechos, un varón de 44 años, se encuentra en prisión preventiva desde su detención tras la agresión.

La causa sigue abierta bajo la instrucción del juzgado sevillano, que continúa practicando diligencias para determinar con precisión la secuencia de los hechos y las posibles responsabilidades penales derivadas del suceso.

Gravedad de las lesiones

El suceso tuvo lugar el pasado 6 de mayo a las 15:05 horas en la confluencia de la calle Virgen del Águila con la avenida Flota de Indias, en el barrio de Los Remedios, donde se produjo la agresión durante un altercado de tráfico, según consta en la investigación.

La víctima, de 49 años, fue atendida en un primer momento por efectivos sanitarios del 061, desplazados hasta el lugar, donde fue estabilizada antes de ser trasladada en estado crítico a un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones. Pese a la asistencia recibida, el hombre falleció posteriormente como consecuencia de dichas heridas.