El apuñalamiento mortal de un hombre en Valencia se produjo tras una disputa registrada en la terraza de un bar

Detenida una mujer de 31 años acusada de apuñalar mortalmente a un hombre en un bar de Valencia

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ValenciaEl barrio valenciano de l’Olivereta continúa conmocionado tras el apuñalamiento mortal de Edgar, un hombre de 45 años que fallecía tras recibir dos puñaladas por parte de una mujer en la terraza de un bar. El hombre 45 años moría apuñalado por una mujer, de 35 y ya detenida, tras una disputa registrada en la madrugada de este domingo en la terraza de un bar.

Según pasan las horas se van conociendo más detalles de este ataque mortal producido en Valencia. Al parecer, la mujer detenida y acusada de esta agresión mortal con arma blanca habría apuñalado a Edgar tras verle sentado en la terraza de bar junto a su expareja. "Todo apunta a que la mujer vio a su expareja en el bar con otra persona, en este caso Edgar, y se fue directa a por él, atacándolo a traición y prácticamente sin posibilidad de defenderse", indican desde el medio de comunicación 'Levante-EMV'.

Acusada de un delito de homicidio

Los hechos han ocurrido en torno a la medianoche del sábado 29 de agosto, cuando comenzó una pelea en un bar de la calle dels Jurats 22 de València, en el barrio de l’Olivereta, cerca del Hospital General.

Una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía alertada de este suceso acudió al lugar a las 00:05 horas y detuvo en un domicilio de ese barrio a la supuesta agresora, una mujer de nacionalidad española que ha quedado acusada de un delito de homicidio.

La mujer tenía la manos manchadas de sangre

La detención de la presunta autora de los hechos se produjo por parte de una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional pocos minutos después, alrededor de las 00.05 horas, en su domicilio, según la Jefatura.

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De hecho, de acuerdo con 'Las Provincias', la mujer, de nacionalidad española, se había marchado del lugar tras la agresión pero fue localizada por los agentes cuando salía del edificio con las manos aún manchadas de sangre.

La víctima del ataque

Edgar, el hombre de 45 años y de origen peruano, fue trasladado al hospital donde falleció como consecuencia del apuñalamiento poco tiempo después, sobre las 01.30 horas, indica la Policía.

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Ahora, varios testigos y conocidos de Edgar lamentan su muerte. Uno de ellos es Ángel, dueño del local que se encuentra enfrente del bar donde se produjeron los hechos. Como recoge 'Levante EMV', Ángel recuerda a Edgar como "un hombre educado, tranquilo, un cliente habitual que venía, se tomaba su cervecita y no molestaba a nadie”.

De la investigación se ha hecho cargo el grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Valencia para el total esclarecimiento de los hechos.