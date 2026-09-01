Iván Sevilla 01 SEP 2026 - 05:30h.

Tosa, de raza braco de Weimar alemán, "todavía no tiene chip y es muy buena, muy juguetona", destaca su dueño Francisco

"No sé si se deja coger por gente desconocida o no... pero si alguien tiene retenida a mi perra que la devuelva", ruega su amo

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HuelvaUn vecino de San Juan del Puerto, Huelva, busca desesperadamente a su perra Tosa, desaparecida el 10 de agosto en el municipio. Tiene solo dos años y es de raza braco de Weimar alemán.

"Todavía no tiene chip, justo iba a ponérselo", nos cuenta Francisco Auvray, el dueño del can. En declaraciones a Informativos Telecinco, nos aclara que tiene otros perros que sí llevan ese dispositivo electrónico.

"Tosa se la regalé a un amigo cuando era una cachorrita", nos recuerda y añade que después regresó a sus manos porque el animal no se adaptó bien a su nuevo hogar, un piso.

"Estos perros son muy activos, me la traje a la finca donde vivo, pero el problema es que Tosa me salta la alambrada de dos metros que tengo puesta en el perímetro... como si fuera un gato", compara.

"Llama mucho la atención, es más grande de lo normal", asegura Francisco

A pesar de los "suplementos" que Francisco ha ido poniendo en el vallado para evitar que el can pudiese salir fuera, no lo consigue: "Se me escapaba por la noche, pero siempre volvía al día siguiente por la mañana".

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Sin embargo, el día que la echó en falta se dio cuenta de que ya "no había regresado" tras su última salida del recinto cerrado. "Di vueltas por todos lados y nada, no apareció", nos asegura el dueño de Tosa.

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"No sé si se deja coger por gente desconocida o no... Porque se ha criado aquí en el campo", nos matiza barajando la posibilidad de que alguien se la haya podido quedar tras encontrarla suelta.

"Es más grande de lo normal y muy bonita, preciosa, llama mucho la atención", nos describe. Piensa que "lo más seguro" es que alguna persona la tenga en su casa.

"No sirve para cazar ni tiene instinto, es muy buena", avisa sobre Tosa

"Quien la tenga retenida debe saber que no sirve para cazar, no está entrenada para ello ni tampoco tiene instinto, es muy buena y muy juguetona", avisa en el cartel de búsqueda que ha difundido por redes sociales.

Francisco ha estados estas semanas atrás pegando carteles por "los pueblos de alrededor" de San Juan del Puerto por si alguien la acogió o la ha visto. Que sepa así que la está buscando y quiere que se la devuelvan.

"He llamado a todos los veterinarios de la provincia de Huelva y a las perreras o refugios, pero no hay manera. Sigo dando igualmente vueltas por las viviendas que hay aquí en la zona, no vaya a ser que alguna persona mayor la haya recogido", añade.

Cualquier detalle sobre el paradero de Tosa puede ser importante para su localización, así que quien la vea puede informar de ello urgentemente a Francisco al teléfono 644469906.