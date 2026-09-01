Sergio Delgado 01 SEP 2026 - 05:00h.

Desde el 1 de septiembre el gasóleo y la gasolina contarán con nuevos descuentos previsiblemente hasta final de mes

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Septiembre llega con cambios importantes para los conductores a la hora de repostar. Desde el martes 1 de septiembre, el gasóleo de automoción contará con un descuento de 20 céntimos por litro en el impuesto de hidrocarburos. Dicha rebaja duplica los 10 céntimos aplicados durante agosto y responde al fuerte incremento de precios registrado por este combustible durante julio.

La situación será diferente, eso sí, para los vehículos de gasolina. En este caso, la bonificación pasará de los 10 céntimos por litro de agosto a únicamente 5 céntimos durante septiembre.

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La diferencia entre ambos combustibles responde al mecanismo establecido por el Gobierno para adaptar las ayudas a la evolución de los precios.

20 céntimos de descuento para diésel y 5 para gasolina

La clave está en lo sucedido durante julio. El diésel registró un encarecimiento del 15,7%, superando el umbral del 15% fijado para activar automáticamente una protección adicional frente a una subida pronunciada.

Por este motivo, el descuento previsto inicialmente para septiembre queda sustituido por una rebaja de 20 céntimos por litro. Para un repostaje de 50 litros, la bonificación fiscal supone 10 euros.

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La gasolina, por el contrario, registró durante julio una subida del 7,3%. Al mantenerse claramente por debajo del límite del 15%, no se activa esa protección extraordinaria y continúa el calendario previsto para retirar progresivamente las ayudas. Así, sus conductores pasarán a beneficiarse de 5 céntimos por litro.

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En un depósito de 50 litros, esa rebaja representa 2,50 euros, frente a los 5 euros que suponían los 10 céntimos aplicados durante agosto.

Una diferencia de 15 céntimos por litro que, en un repostaje de 50 litros, se traduce en 7,50 euros de ventaja fiscal para quienes utilizan gasóleo.

Las ayudas se han reducido progresivamente desde julio

El sistema actual procede del real decreto ley aprobado a finales de junio para reformular las medidas adoptadas ante las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo.

Una de las principales modificaciones fue la recuperación del IVA general del 21%. Desde entonces, las ayudas se concentran en el impuesto de hidrocarburos mediante un calendario de retirada gradual.

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El esquema establecía una bonificación de 15 céntimos por litro durante julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, el Ejecutivo introdujo una cláusula de salvaguardia para evitar que una escalada especialmente intensa de los carburantes coincidiera con la reducción de las ayudas.

El mecanismo utiliza como referencia la evolución del IPC de cada combustible. Si la subida supera el 15%, la bonificación puede elevarse hasta los 20 céntimos por litro durante el mes correspondiente.

En junio ninguno de los dos carburantes alcanzó ese nivel, pero el incremento del 15,7% experimentado posteriormente por el gasóleo ha cambiado el escenario para septiembre.

Septiembre será, en principio, el último mes de las ayudas

Los datos adelantados de inflación correspondientes a agosto apuntan nuevamente a un encarecimiento de los carburantes, aunque será necesario, como no, conocer el indicador completo para determinar su magnitud.

En cualquier caso, el mecanismo aprobado no contempla que el IPC de agosto genere automáticamente nuevas bonificaciones en octubre.

El programa de apoyo está diseñado, en principio, para mantenerse únicamente hasta finales de septiembre.