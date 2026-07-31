Asun Chamoso 31 JUL 2026 - 05:30h.

Los abandonos y la falta de adopciones en verano ponen al límite a las protectoras de animales

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LleidaLos meses de verano son la gota que colma el vaso en las protectoras de animales. "Los abandonos son todo el año, pero se nota más porque el perro que se compró en Navidad molesta. Además, bajan las adopciones porque hay vacaciones. Entre que no se adopta y se abandona, hay un colapso", lamenta Sandra Oró, presidenta de Amigos Peludos Bajo Cinca y Protectora d'Animals de Seròs.

Los datos de abandono siguen sin mejorar y España figura como el país europeo con las cifras más altas. De los 285.000 animales abandonados en 2025, 169.000 fueron perros y 116.000 gatos, según datos de la Fundación Affinity. "Entre los motivos, están los problemas de comportamiento, por no pagar un educador, se abandona. Hay camadas indeseadas al no esterilizar porque no hay concienciación. También hay una pérdida de interés por el animal porque molesta porque, tal vez, lo han comprado por las vacaciones de Navidad y por el fin de la temporada de caza", concreta Oró.

Un colapso que están viviendo de primera mano en la protectora de Seròs (Lleida), donde acogen, en estos momentos, a setenta perros, una cifra que supera su capacidad para atender a cincuenta. "Estamos desbordados del todo". El último abandono fue hace unos pocos días, cuando les dejaron un cachorro dentro de una caja sin avisar. "Es una situación muy dura porque, por más que queramos ayudarlos, no podemos acogerlos y nos crea una angustia. El bienestar animal es tenerlos bien. Se han de llevar al veterinario, vacunar, poner un chip, esterilizar, hacer analíticas, y si están enfermos, se han de tratar. Y también se les ha de educar", explica.

Llamamiento de urgencia

En la comarca del Segrià, donde está la entidad, se abandonan al año unos doscientos perros, pero la cifra ha llegado al medio millar años atrás. Hasta la protectora les llegan de "cesiones de propietarios con excusas variadas, abandonados en la calle o en la carretera, de decomisos y algún caso de maltrato animal". Solo de un mismo propietario de Alcarràs han rescatado a sesenta perros.

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"Lo pasan mal porque, sin palabras, lo expresan. Y son muy agradecidos. Lo entienden todo y saben lo que está pasando. Cuando han estado diez años en una casa y los dejan aquí, se quedan con ansiedad, desubicados y no saben dónde están. Con perros que no conocen. Te rompe por dentro. Tenemos una mochila que tenemos que ir vaciando cada día. Cuesta mucho. Hace daño y nos afecta, a pesar de que aquí están bien. Estarían mejor en una casa, pero lo hacemos lo mejor que podemos", confiesa Sandra emocionada.

En una situación límite y con temperaturas que pueden superar los 40 grados en plena ola de calor en Lleida, lanzan este mensaje: "Necesitamos urgentemente casas de acogida y familias adoptantes para nuestros peludos porque lo están pasando mal con el calor y no podemos acoger a más animales porque estamos saturados".

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Un llamamiento para encontrar un hogar, en especial, para los más débiles como Guerau: "Es uno de los que esperan. Lo encontramos atropellado en la carretera. Nos dijeron que no caminaría nunca más. Le compramos una silla y siguió una rehabilitación. Un día, me giro y me lo encuentro de pie. Lleva cinco años luchando como un campeón. Es un ángel".

"¿Sin nosotros qué harían?"

En julio de 2014 nació esta entidad con voluntad de ser una casa de acogida de perros de protectoras, pero "se nos fue de las manos". Ahora son doce voluntarios que "lo hacemos por amor a los animales. ¿Sin nosotros qué harían? Se quedarían en la calle". Cuentan con aportaciones económicas de particulares y de socios. También reciben donaciones de comida y de material. El resto, sale de sus bolsillos.

El mensaje de Sandra es claro: "Nadie nos obliga a tener un perro. Cuando se adopta, es con todas las responsabilidades. Es un familiar más, un compañero de vida. Nunca te fallan. Irme a dormir sabiendo que uno ha encontrado una familia y será feliz, es lo más grande del mundo. Ojalá no tuviéramos que existir".