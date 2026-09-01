Iván Sevilla 01 SEP 2026 - 12:32h.

Al toparse con el control de la Policía Local, la conductora se fue por otra vía a gran velocidad y levantó las sospechas

Por portar el cuchillo, de 21 centímetros de hoja, la mujer fue denunciada por los agentes una vez que la alcanzaron

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HuelvaUna mujer fue interceptada en Valverde del Camino (Huelva) porque levantó las sospechas tras eludir un control policial establecido en un punto del pueblo. Llevaba cocaína, hachís y un enorme cuchillo.

Así lo detalló este 31 de agosto la Policía Local después de su actuación conjunta con la Guardia Civil para alcanzar a la conductora de un vehículo. Al ver a los agentes, de repente decidió "tomar una ruta alternativa".

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Esa maniobra evasiva, "emprendiendo la marcha a gran velocidad", hizo pensar a los efectivos desplegados que podía esconder algo ilegal o prohibido. Por lo que la siguieron hasta poder alcanzarla.

Cuchillo con hoja de 21 centímetros

Cuando finalmente la sospechosa se detuvo ante la persecución, en los instantes previos a que los policías llegasen a su coche, tiró al suelo "una lata". En su interior, comprobaron que había droga.

Concretamente, "40 gramos de una sustancia compatible con hachís y 0,70 gramos de otra compatible con cocaína", precisaron desde la Policía Local de Valverde del Camino.

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Una vez que registraron el automóvil, descubrieron también que transportaba un cuchillo de cocina con una gran hoja de 21 centímetros, por lo que la mujer fue denunciada.

Recordamos que el artículo 4 del Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, BOE 55/1993) prohíbe circular o portar cualquier arma blanca fuera de casa o del trabajo.

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La excepción a ese impedimento legal es que quede justificada su tenencia por alguna actividad concreta en la que se utilice. Como, por ejemplo, la caza, la pesca o la agricultura, entre otras.