Urtzi regresó junto a su familia a Vigo para reencontrarse con la tripulación del helicóptero Pesca 1, que participó en su evacuación médica desde la isla de Ons el pasado 19 de agosto

El pequeño quiso tener un detalle con los profesionales que habían participado en el dispositivo y durante su estancia hospitalaria realizó un dibujo del Pesca 1

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BilbaoLo que para Urtzi fue hace unos días una situación de urgencia terminó convirtiéndose en un recuerdo que quiso cerrar de una manera muy especial. El niño bilbaíno, de ocho años, regresó junto a su familia a Vigo para reencontrarse con la tripulación del helicóptero Pesca 1, el aparato del Servicio de Guardacostas de Galicia que participó en su evacuación médica desde la isla de Ons el pasado 19 de agosto.

La visita tuvo lugar después de que el menor se recuperara del problema de salud que había obligado a activar el dispositivo de emergencia durante las vacaciones familiares. En esta ocasión, sin embargo, el encuentro se produjo en tierra y en un ambiente muy diferente al de aquella jornada: Urtzi pudo conocer con tranquilidad a los profesionales que habían intervenido en su traslado y acercarse de nuevo al helicóptero que días antes le había llevado hasta el hospital.

La familia se desplazó hasta la base del Pesca 1, en Vigo, para agradecer personalmente la intervención de los equipos de rescate. El encuentro fue compartido posteriormente por el propio servicio de Guardacostas de Galicia a través de sus redes sociales, donde mostró algunos momentos de la visita y el reencuentro entre el pequeño, sus familiares y la tripulación.

Una evacuación desde la isla de Ons

El episodio que desencadenó la intervención tuvo lugar el 19 de agosto, cuando Urtzi se encontraba de vacaciones en Galicia con su familia. Durante su estancia en la isla de Ons sufrió una indisposición que hizo necesario solicitar asistencia sanitaria.

El menor recibió una primera atención por parte del personal sanitario del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas, que realizó una valoración inicial de su estado. Tras esa primera asistencia, y siguiendo las indicaciones del servicio 061-Urxencias Sanitarias de Galicia, se decidió activar un traslado urgente.

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La situación requería sacar al niño de la isla para que pudiera recibir atención hospitalaria. Para ello se movilizó el helicóptero Pesca 1, perteneciente al Servizo de Gardacostas de Galicia, que se desplazó hasta Ons para realizar la evacuación.

El aparato aterrizó en la zona situada en las proximidades del faro de Ons, en el Alto de Cucorno. Desde allí, Urtzi fue trasladado junto a su madre hasta Vigo y posteriormente ingresó en el Hospital Álvaro Cunqueiro, donde recibió atención médica.

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En el operativo participaron distintos profesionales, entre ellos el personal sanitario del parque, el servicio de emergencias 061, el equipo de Guardacostas y un agente medioambiental de Ons. La coordinación entre los diferentes servicios permitió completar el traslado y llevar al menor hasta un centro hospitalario.

Una vez atendido, Urtzi evolucionó favorablemente y se recuperó de los síntomas que habían motivado la evacuación. Pero durante aquellos días quedó especialmente impresionado por el helicóptero que había intervenido en su traslado.

Un dibujo como recuerdo del rescate

Tras la experiencia vivida, el pequeño quiso tener un detalle con los profesionales que habían participado en el dispositivo. Durante su estancia hospitalaria realizó un dibujo del Pesca 1, una representación del helicóptero que había acudido a Ons para trasladarlo.

Ese gesto acabó propiciando el reencuentro. La familia se puso en contacto con el equipo para contarles que Urtzi tenía especial interés en conocer personalmente a quienes habían participado en su evacuación y entregarles el dibujo.

Así, pocos días después del rescate, el niño acudió acompañado de sus familiares a la base del Pesca 1 en Vigo. Allí pudo volver a encontrarse con la tripulación y observar de cerca la aeronave que había protagonizado uno de los momentos más importantes de sus vacaciones.

El pequeño tuvo además la oportunidad de acceder al interior del helicóptero y conocer cómo es el aparato desde dentro. También pudo sentarse en la zona de los mandos, aunque esta vez con el helicóptero estacionado y en unas circunstancias mucho más tranquilas que durante su primera experiencia a bordo.

Para los profesionales de Guardacostas, este tipo de encuentros suponen también una parte especialmente gratificante de su trabajo. Después de una intervención de emergencia, volver a ver a la persona evacuada en buenas condiciones permite comprobar de primera mano el resultado de una actuación que, en el caso de Urtzi, había comenzado con una situación de preocupación en una isla y terminó con su traslado a un hospital de Vigo.

El reencuentro estuvo marcado por los gestos de cariño entre el menor y los integrantes de la tripulación. La visita permitió además que Urtzi conociera con mayor detalle el trabajo que realizan los equipos de Guardacostas y el funcionamiento del helicóptero que había acudido en su ayuda.

La experiencia dejó una huella especial en el niño. Durante la visita, el pequeño llegó con una idea profesional para su futuro y terminó mostrando interés por el trabajo de los equipos de rescate. La jornada sirvió así para poner el punto final a un episodio que comenzó con una emergencia médica y que, tras su recuperación, acabó convertido en un encuentro familiar y emotivo con los profesionales que participaron en su evacuación.