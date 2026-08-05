Un hombre, detenido cuando se dirigía en moto a matar a una mujer con un hacha, un pico y dos cuchillos en Sevilla
La Policía Local de Sevilla lo interceptó mientras iba en moto con la supuesta intención de agredir a su expareja
El arrestado es un conocido delincuente sevillano con un amplio historial de antecedentes delicitivos
La Policía Local de Sevilla ha detenido a un hombre de 46 años que supuestamente se dirigía hacia la casa de una mujer con la intención de matarla.
Los agentes le interceptaron en el barrio de Torreblanca, cerca del domicilio de la víctima, mientras circulaba en moto en cuyo baúl llevaba un hacha, dos cuchillos y un pico.
El arrestado, que es un conocido delincuente en la ciudad, fue detenido al quebrantar una orden de alejamiento por violencia de género que prohibía acercarse a la víctima, a la que había amenazado de muerte.
Múltiples antecedentes
La actuación se produjo este lunes, cuando agentes del Grupo Diana, especializado en la lucha contra la violencia machista, pidieron apoyo al Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) para localizar al sospechoso antes de que agrediera a la víctima.
Cuando los agentes le dieron el alto comprobaron que se trataba del hombre al que buscaban e iba armado, fue detenido y posteriormente trasladado a los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial.
Los efectivos del Grupo Diana asistieron a la víctima, quien relató las presuntas amenazas y describió la vestimenta del agresor, un hombre con un amplio historial de antecentes delictivos, datos que facilitaron su localización y posterior detención.