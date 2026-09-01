El fugitivo lideraba una organización que importaba grandes cantidades de sustancia estupefaciente a Alemania

La Policía Nacional desarticula un narcopiso en Vigo donde traficaban y cocinaban droga: hay una persona detenida

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MálagaUn fugitivo considerado el narcotraficante más buscado por las autoridades alemanas, que cambiaba de identidad cada tres meses y llevaba cinco años prófugo, ha sido detenido en Málaga por la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), y ya ha ingresado en prisión.

Este individuo, experto en boxeo y artes marciales mixtas, lideraba una organización que importaba grandes cantidades de sustancia estupefaciente a Alemania, ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado.

El hombre, al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por tráfico de drogas y organización criminal y una requisitoria judicial por las autoridades españolas, cambiaba de número de teléfono cada dos semanas y de identidad cada tres meses para evitar ser localizado.

También se había formado en Turquía sobre ciberseguridad, con métodos para evitar su localización a través de sistemas operativos, dispositivos y redes sociales.

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Confirmaron que iba de copiloto en un coche junto a su hermano

La investigación se inició en 2025, cuando se tuvo información de que podía estar en España, donde había residido anteriormente porque la organización que lideraba tenía un almacén que usaban para cargar la droga en camiones con destino Alemania a través de Francia.

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Tras días de vigilancia y seguimiento por varias provincias españolas, los agentes confirmaron en Málaga que iba de copiloto en un vehículo junto a su hermano el pasado 24 de agosto, y se le detuvo a continuación. El detenido ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial de la Audiencia Nacional.

El narcotraficante más buscado desde hace cinco años

Nacido en Paquistán hace 38 años, M.R. se había convertido desde hace cinco años en el narcotraficante más buscado en Alemania. La Policía Nacional ha puesto fin a la fuga de este escurridizo experto en boxeo que continuamente cambiaba de identidad y residencia momentos después de reencontrarse con un hermano en Málaga.

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Ambos salían de un vehículo en el centro de Málaga el pasado 24 de agosto cuando los agentes de la Sección de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional le arrestaron.

Había pasado muy poco tiempo desde que su hermano, en un largo viaje desde Cataluña a Málaga sin apenas paradas pero seguido de cerca por los agentes, se había encontrado en España con él, detallan a EFE responsables del operativo con el que han culminado años de pesquisas y e intercambio de información con la Oficina Federal de Investigación Criminal Alemana (BKA).

Tenía documentación falsa para moverse por todo el país

Un objetivo prioritario para los agentes alemanes no tanto por el volumen de sustancia estupefaciente que movía su organización para importar a Alemania -especialmente cocaína y marihuana- sino sobre todo por la "calidad técnica" de su entramado y sus métodos para evitar su localización gracias a su amplia formación en ciberseguridad.

Gracias a estas dotes, el fugitivo contaba con una ingente de documentación falsa que le ha permitido "bascular" por distintas provincias españolas y diferentes países como Emiratos Árabes, considerado como uno de los refugios actuales de las "grandes" capos internacionales del narcotráfico.