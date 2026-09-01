El Teléfono de la Esperanza atiende un 10,6 % más de peticiones de ayuda relacionadas con el suicidio

El Teléfono de la Esperanza ha recibido más de 80.000 peticiones de ayuda en lo que va de año, siendo el teléfono el canal más usado por los adultos y el chat por los más jóvenes

La organización se dedica a promover la salud emocional de las personas y, especialmente, de aquellas que se encuentran en situación de crisis

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Durante el primer semestre del año, el Teléfono de la Esperanza recibió 87.623 peticiones de ayuda, una cifra similar a la de 2025, mientras que las solicitudes relacionadas con conducta suicida aumentaron un 10,6 %.

La organización, dedicada a promover la salud emocional de las personas y, especialmente, de aquellas que se encuentran en situación de crisis, ha informado de que el teléfono sigue siendo el canal principal de atención entre los mayores de 35 años, con un 71,67 %.

El uso del Chat de la Esperanza ha crecido un 32,64 % y se consolida como vía de contacto para la población más joven, donde las consultas realizadas por menores de edad suponen un 28,2 %. Se trata de un canal que ofrece escucha activa y apoyo emocional de forma gratuita, confidencial y durante las 24 horas del día.

Estar y acompañar a tiempo como parte importante en la prevención del suicidio

El Teléfono de la Esperanza ha lanzado también la campaña 'Cuando solo ves...NADA', con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el próximo 10 de septiembre.

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Esta campaña tiene como objetivo hablar, por un lado, de la vivencia de la persona en crisis y cómo el sufrimiento intenso puede hacer que perciba cada vez menos alternativas. Por otro, de cómo el entorno a veces tampoco 've nada' debido a falsas creencias que dificultan detectar el sufrimiento y acompañar a tiempo.

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La organización destaca que una parte importante en la prevención del suicidio es intervenir lo antes posible, "por lo tanto, dejarse llevar por creencias como que una tentativa sólo busca llamar la atención, que el suicidio es un acto impulsivo o que sólo los profesionales pueden ayudar en una crisis suicida, puede tener consecuencias desafortunadas", añade.

"Prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible", ha señalado la psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza, Aurelia González.

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"Por eso, lo que buscamos con esta campaña es dar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta sin que pasen desapercibidas o minimizadas", ha continuado.

La campaña se difundirá en redes sociales entre el 4 y el 10 de septiembre. Además, algunas de las 29 sedes provinciales estarán en las calles organizando actividades propias como charlas y mesas redondas, al igual que la lectura del Manifiesto para la Prevención del Suicidio.

El objetivo final de la campaña es recordar que hablar del suicidio de forma cuidadosa no incita. Lo importante es ofrecer un espacio de escucha sin juicio y que la persona se sienta segura para pedir ayuda.