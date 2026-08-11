Los indicios obtenidos en ambas investigaciones permitieron finalmente a los agentes identificar al sospechoso.

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La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación "Tricotel", a un varón de 40 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación perpetrados en sendos establecimientos del área metropolitana de la ciudad de Granada en los que entró con la cabeza cubierta por un casco y amenazó a los dependientes para obtener el dinero de las cajas.

El primero de los robos tuvo lugar el pasado 31 de julio en un supermercado de la localidad de Peligros. El presunto autor accedió al establecimiento ocultando su identidad bajo un casco de motocicleta y cubriéndose el rostro y, tras amenazar a la dependienta con un cuchillo, le exigió que le entregara el dinero de la caja registradora. Una vez conseguido el botín, abandonó el establecimiento y huyó del lugar.

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Tras la correspondiente denuncia, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Maracena iniciaron las pesquisas para tratar de identificar al responsable. Los investigadores contactaron con la Policía Local del municipio, cuyos agentes habían intervenido inicialmente tras el robo, y estos les facilitaron las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona.

El estudio de las grabaciones permitió localizar un ciclomotor con la matrícula oculta que había sido utilizado por el autor para huir tras cometer el robo. A partir de este indicio, los guardias civiles continuaron las gestiones encaminadas a identificar tanto el vehículo como a la persona que lo conducía.

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En la mañana de este pasado lunes se produjo un segundo robo con violencia e intimidación en otro establecimiento del cinturón granadino, esta vez en la localidad de Maracena. El autor actuó de manera prácticamente idéntica a como lo había hecho días antes, circunstancia que llevó a los investigadores a sospechar desde un primer momento que ambos hechos podían haber sido cometidos por la misma persona.

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El análisis de las cámaras de videovigilancia próximas al segundo establecimiento permitió comprobar que el ciclomotor utilizado para huir coincidía con el empleado en el primer robo. Asimismo, las características físicas del asaltante y el modus operandi utilizado reforzaron la hipótesis de que se trataba del mismo autor.

Los indicios obtenidos en ambas investigaciones permitieron finalmente a los agentes identificar al sospechoso. Entre las comprobaciones realizadas, los guardias civiles localizaron en su domicilio un ciclomotor cuyas características coincidían plenamente con las del vehículo utilizado para huir tras los dos robos.

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Con las pruebas recabadas, la Guardia Civil ha detenido y puesto a deposición judicial al varón de 40 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación.