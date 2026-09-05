Raquel Noya A Coruña, 05 SEP 2026 - 20:00h.

El alumnado gallego regresará a las aulas el 9 de septiembre y las clases terminarán, con carácter general, el 21 de junio de 2027

Navidad, Entroido y Semana Santa concentrarán los principales periodos de descanso, además de los festivos y jornadas no lectivas

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El verano encara su recta final y las familias gallegas ya tienen en el horizonte una de las fechas más señaladas del nuevo curso: la vuelta a las aulas. Un regreso que, tal y como informamos en esta web, será 80 euros más caro por alumno que hace cuatro años, situándose el gasto en 414 euros por estudiante.

El calendario escolar 2026/27 fija el miércoles 9 de septiembre de 2026 como jornada de inicio de las clases para las principales etapas educativas y establece el 21 de junio de 2027 como fecha general de finalización, aunque presenta algunas excepciones según la enseñanza. Así, el alumnado de segundo curso de los ciclos de Formación Profesional terminará antes, el 15 de junio, mientras que en 2º de Bachillerato el calendario dependerá de las fechas establecidas para la PAU.

Tres grandes periodos de vacaciones

Las primeras vacaciones importantes llegarán con la Navidad. El descanso escolar comenzará el 22 de diciembre de 2026 y se prolongará hasta el 7 de enero de 2027, ambos incluidos. La vuelta a las aulas está prevista para el 8 de enero.

El siguiente paréntesis para los pequeños de la casa será el Carnaval, con tres jornadas no lectivas: 8, 9 y 10 de febrero de 2027. Y ya en la primavera llegará el descanso de Semana Santa. Las vacaciones se extenderán desde el 22 hasta el 29 de marzo de 2027, ambos días incluidos.

Festivos y no lectivos especiales

Más allá de los periodos vacacionales, las familias (sobre todo las que deban conciliar por trabajo) tendrán que tener en cuenta otros días en los que no habrá clase. El lunes 7 de diciembre de 2026 será jornada no lectiva con motivo del Día do Ensino.

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A este día se añaden los festivos laborales estatales, autonómicos y locales que coincidan con jornadas lectivas. Entre las fechas que afectan al curso figuran el 12 de octubre, 8 de diciembre, 19 de marzo, 1 de mayo y 17 de mayo, además de los festivos propios de cada municipio. Los centros educativos también disponen de jornadas no lectivas de libre elección, siempre dentro de las condiciones previstas por la normativa, que suelen hacer coincidir inmediatamente antes o después de un festivo o fin de semana para convertirlo en puente.

¿Cuándo empieza cada etapa?

El 9 de septiembre será el primer día lectivo para el alumnado de Infantil y Primaria, así como para ESO, Bachillerato y Formación Profesional. En cuarto curso de Infantil, los centros podrán establecer una incorporación progresiva de los alumnos, aunque este periodo deberá haber concluido como máximo el 15 de septiembre.

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En FP habrá una diferencia al final del curso: los estudiantes de segundo de los ciclos de grado Básico, Medio y Superior finalizarán las actividades lectivas el 15 de junio de 2027. El resto de enseñanzas seguirá, con carácter general, hasta el 21 de junio. En 2º de Bachillerato, la fecha de finalización estará condicionada por la celebración de la PAU.

Los festivos locales, una diferencia entre municipios

El calendario tampoco será exactamente igual para todas las familias gallegas. Los festivos locales dependen de cada ayuntamiento, por lo que pueden generar diferencias entre municipios a la hora de marcar el día no lectivo. En resumen: el curso escolar 2026/27 quedará marcado por una vuelta a las aulas el 9 de septiembre, tres grandes periodos de vacaciones y un final de curso general previsto para el 21 de junio de 2027.