Iván Sevilla 05 SEP 2026 - 05:30h.

Este 5 de septiembre a las 20 horas se celebra 'La Gran Espetada' en la escollera del puerto pesquero de Estepona

En el evento habrá una barra de bebidas con precios populares cuya recaudación se destinará a fines solidarios

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MálagaUna jornada gastronómica muy especial reparte gratis 350 kilos de sardinas asadas por los mejores espeteros este 5 de septiembre en el municipio de Estepona (Málaga). Turistas y vecinos se relamen: "Qué rico".

El evento, organizado por el ayuntamiento esteponero, ofrece la degustación de unos espetos que son uno de los mayores atractivos de las cartas de los chiringuitos malagueños en verano.

'La Gran Espetada', como se tituló la cita, se ha programado para que comience a las 20 horas en la escollera del puerto pesquero de la localidad. Concretamente en la explanada de cuartos de armadores.

"Una técnica culinaria símbolo de la ciudad" en Estepona

"Esta técnica culinaria se utiliza desde hace muchas generaciones en nuestra costa, convirtiéndose en todo un símbolo de nuestra ciudad", destacó la concejala de Cultura y Fiestas Macarena Diánez, sobre las sardinas asadas en leña.

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Añadió que el motivo del evento es reconocer el valor cultural y patrimonial de esta tradición gastronómica tan arraigada a la época estival en Estepona. Al frente de las brasas estarán los "mejores profesionales de la provincia".

Los cuatro espeteros que participarán son Miguel León, Alfonso Marín, Miguel Saint y Nicolás Joaquín Gavín, todos galardonados en distintos certámenes especializados en el arte de su cocinado.

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Barra de bebidas con fines solidarios

Prepararán el manjar marino en la playa, donde también se instalará una barra de bebidas con precios populares para acompañar la comida cuya recaudación irá destinada a los fines solidarios de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen Coronada.

Un DJ amenizará la jornada poniendo música igualmente en la zona portuaria donde se reunirán visitantes y residentes en Estepona para disfrutar de los deliciosos espetos asados al momento.