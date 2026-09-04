En libertad con medidas cautelares la madre del bebé muerto en Sant Adrià de Besòs

La División de Investigación Criminal (DIC) sigue trabajando para esclarecer las circunstancias de este caso

Los padres del bebe hallado muerto en Tarragona lo habrían enterrado en una caja de cartón en 'la casa de los horrores de Santa Bàrbara'

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La jueza ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares a la madre del bebé hallado muerto en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)

El juzgado de guardia de Badalona (Barcelona) ha recibido a la mujer detenida y la magistrada ha decidido dejarla en libertad pero le ha retirado el pasaporte, le prohíbe salir de España y debe presentarse de forma periódica en el juzgado. La mujer sigue en calidad de investigada, sin que, en este momento de la fase judicial, se pueda calificar el hecho.

Los Mossos detuvieron ayer a la madre, de 33 años, del bebé hallado muerto el pasado miércoles en un bloque de viviendas en el barrio de La Mina, por estar "presuntamente relacionada con la muerte" del pequeño.

El pasado día 2, en torno a las 13:00 horas, los Mossos recibieron el aviso de la localización del cuerpo sin vida de un bebé en el barrio de la Mina. La policía catalana desplazó diversas patrullas al lugar, donde los agentes hallaron el cuerpo del pequeño en un bloque de pisos de la calle Llevant de Sant Adrià de Besòs, al que acudieron también varias dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

La División de Investigación Criminal (DIC) sigue trabajando para esclarecer las circunstancias de este caso.