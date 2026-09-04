Los rescatistas tuvieron que ayudarse de información satelital para encontrar los túneles donde hallaron a los trabajadores

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Los servicios de emergencia de Nepal han rescatado vivos a dos trabajadores, que permanecían atrapados en un túnel de una hidroeléctrica, desde la catastrófica riada que barrió la frontera con China el pasado 26 de agosto. Los rescatistas han asegurado que hay más supervivientes en el interior, según han informado el portavoz del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet.

El rescate fue celebrado con gritos tras sacar a los dos hombres de un agujero lleno de lodo, según se ve en un video difundido por las autoridades. Los rescatistas ayudaron a uno de ellos a ponerse de pie. El gobierno nepalí los identificó como Sanjay Shah, un mecánico de 30 años, y Kabir Maharjan, un supervisor de 45.

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La central eléctrica Trishuli-3A, quedó irreconocible tras la riada que inundó toda la instalación al punto que los equipos de rescate no sabían ni dónde estaba la entrada por lo que fue complicado empezar a excavar en la búsqueda de los operarios.

Usaron datos satelitales para encontrar el túnel de la central hidroeléctrica

Los datos satelitales, planos de la central eléctrica tal como fue construida e información topográfica, permitieron delimitar la ubicación del túnel con menos probabilidades de haberse derrumbado, de acuerdo a la información de Arnold Dix, geólogo que está asesorando a los rescatistas nepalíes sobre el terreno.

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El equipo comenzó a excavar entre los escombros y luego encontró agua, que tuvieron que drenar, dijo Dix. Una vez dentro de los túneles, encontraron el camino bloqueado por enormes rocas que cayeron dispersadas por la riada.

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El túnel “estaba lleno de rocas del tamaño de coches, barro y demás por lo que fue necesario provocar explosiones en el interior, lo cual es increíblemente peligroso porque estamos dentro y puede haber gente al otro lado”, según ha explicado Dix a la CNN.

Hasta el viernes, los equipos de rescate solo habían encontrado algunos cadáveres en los túneles llenos de agua y lodo de la región, en los que se abrieron camino utilizando explosivos y excavadoras.

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La avalancha de agua, hielo y escombros que destruyó varios pueblos de la región fronteriza entre Nepal y China ha causado al menos 1.280 muertos y más de 5.600 desaparecidos, según los últimos datos oficiales. Entre los desaparecidos se encuentran más de 900 empleados u obreros de las centrales hidroeléctricas nepalíes.