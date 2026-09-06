Raquel Noya Huelva, 06 SEP 2026 - 10:37h.

Este año han fallecido 2 personas, 38 pacientes han presentado cuadros leves y otros 25 han desarrollado enfermedad neuroinvasiva en la comunidad

Gibraleón se incorpora a las zonas en alerta por circulación del virus, mientras la Junta mantiene las recomendaciones para evitar las picaduras de mosquito

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El virus del Nilo Occidental continúa avanzando en Andalucía. La comunidad ha alcanzado los 63 casos humanos confirmados en lo que va de 2026 tras detectarse un nuevo contagio en Gibraleón (Huelva), según la última actualización de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

De los casos registrados, 38 han presentado formas leves, mientras que 25 han desarrollado enfermedad neuroinvasiva, la manifestación más grave de la infección. En total, 28 pacientes han necesitado hospitalización y actualmente permanecen 11 ingresados. Además, dos personas han fallecido.

La provincia más afectada continúa siendo Sevilla, con 56 casos, seguida de Huelva, con seis, y Málaga, con uno. Por localidades, Villamanrique de la Condesa concentra el mayor número de contagios, con once, por delante de Dos Hermanas, con nueve, y Coria del Río, con seis.

El 80% de las infecciones son asintomáticas

La infección por virus del Nilo Occidental se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos del género Culex. Las aves actúan como principales reservorios del virus, mientras que las personas y otros mamíferos son huéspedes accidentales y, por lo general, no transmiten la infección.

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En torno al 80% de las personas infectadas no desarrolla síntomas. Otro 20% puede presentar fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares, náuseas, vómitos o erupciones cutáneas.

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En una pequeña proporción de los casos, la infección evoluciona hacia una enfermedad neuroinvasiva, que puede provocar meningitis, encefalitis, alteraciones de conciencia, convulsiones, debilidad muscular o parálisis. Las personas mayores y quienes tienen el sistema inmunitario comprometido presentan un mayor riesgo de desarrollar estas formas graves.

31 municipios permanecen en alerta

Con la incorporación de Gibraleón, 31 municipios andaluces permanecen actualmente declarados como áreas de alerta por circulación del virus. En estas zonas se intensifican la vigilancia de mosquitos, animales y posibles casos humanos, además de las actuaciones de control de los insectos.

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La Junta recomienda extremar las precauciones, haciendo especial hincapié en las personas vulnerables. Entre las principales medidas a tomar para evitar las picaduras señalan utilizar repelentes autorizados, vestir ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo y emplear mosquiteras o repelentes ambientales.

También es importante evitar que se acumule agua en jardines, macetas, cubos, juguetes, piscinas u otros recipientes, ya que estos espacios pueden convertirse en lugares de reproducción de los mosquitos.

Las autoridades aconsejan, además, extremar la protección durante las horas de mayor actividad de los mosquitos transmisores, especialmente alrededor del amanecer y después del atardecer.

Málaga ha registrado 1 caso después de un año en blanco

La provincia de Málaga ha contabilizado cinco infecciones por virus del Nilo Occidental en los últimos tres años: cuatro durante 2024, ninguna en 2025 y una en 2026.

El último caso corresponde a un vecino de Pizarra de 69 años, que permanece ingresado en la UCI del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria con un cuadro de encefalopatía asociada al virus.

Actualmente, Cártama, Pizarra y el distrito malagueño de Campanillas se encuentran entre las zonas de la provincia sometidas a medidas de vigilancia y control.