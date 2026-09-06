Una experta en protocolo explica la teoría del semáforo del apetito

Marta Egea 06 SEP 2026 - 10:00h.

La teoría del semáforo del apetito propone una forma sencilla de entender cómo influye nuestra actitud al sentarnos a la mesa

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MadridSentarse a la mesa parece algo cotidiano, pero puede revelar mucho de una persona. La forma en la que se llega a una comida, el ritmo con el que se prueba el plato, la actitud ante lo que hay servido, la conversación, las pausas y hasta el apetito con el que se afronta el encuentro dicen mucho más de lo que puede parecer. Es por eso que el protocolo no se limita a saber qué cubierto hay que usar o dónde se debe colocar la servilleta, tiene que ver con algo más sutil: cómo nos comportamos para que la comida sea agradable para todos.

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú, de @protocoloyetiqueta.es, lo explica muy bien con una imagen fácil de recordar: la teoría del semáforo del apetito. Según esta idea, a la mesa se puede llegar con tres actitudes diferentes, representadas por tres colores: rojo, verde y ámbar.

La mesa no es solo para comer

Una de las ideas más interesantes de esta teoría es que devuelve a la mesa su dimensión social. Comer acompañado no es solo comer, es conversar, escuchar, compartir tiempo, agradecer el esfuerzo de quien cocina o invita a construir un ambiente agradable.

Cuando se está en una comida social, de trabajo, familiar o formal, el objetivo no es terminar el plato cuanto antes ni demostrar cuánto se puede comer. Tampoco es aparentar indiferencia o desgana. La mesa tiene su propio ritmo. Ése ritmo lo marca la conversación y no se debe confundir con una carrera.

Por eso, el semáforo del apetito no habla solo del hambre, también lo hace de la actitud. Una persona puede tener mucho apetito y comportarse con educación; de la misma forma que puede no tener demasiada hambre y participar con delicadeza. El problema llega cuando la falta de hambre se convierte en mala cara o cuando el exceso de hambre se traduce en ansiedad, prisas o poca atención al resto de comensales.

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La teoría del semáforo del apetito

Semáforo rojo

El semáforo rojo sería quien se sienta a la mesa sin apetito real. Mira el plato, lo remueve, separa ingredientes, apenas prueba bocado o incluso acompaña su actitud con gestos de disgusto. Puede que no lo haga con mala intención, pero el efecto en la mesa puede ser incómodo.

Cuando alguien ha cocinado, reservado un restaurante o preparado una invitación, ver a un invitado mirando el plato con rechazo puede resultar desagradable. No se trata de fingir entusiasmo ni tampoco de obligarse algo que puede sentarle mal, pero sí hay que cuidar las formas. En protocolo, muchas veces la educación no consiste en sentir algo concreto, sino en no hacer sentir mal a los demás de manera innecesaria.

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El semáforo rojo también puede afectar al propio comensal. Si se llega sin hambre, la experiencia se puede vivir desde la resistencia. La comida no se disfruta, la conversación puede quedar condicionada y todo parece más pesado.

La solución no es llegar hambriento, sino llegar con un mínimo de apetito y buena actitud. Si la comida es importante, conviene no comer justo antes. Evidentemente, si hay un motivo de salud, alergia o intolerancia, se puede avisar con antelación. Si simplemente no apetece demasiado ese plato, se puede probar con educación, participar en la conversación y evitar convertir el plato en el centro de la incomodidad.

Semáforo verde

El semáforo verde representa el otro extremo: llegar con tanta hambre que la comida se convierte en una urgencia. Es la persona que empieza muy rápido, casi no habla, encadena bocado tras bocado y parece más pendiente de saciarse que de compartir o disfrutar el momento. Es como si llevara varios días sin comer.

Este comportamiento puede ser igual de incómodo que el semáforo rojo, aunque por las razones contrarias. El semáforo verde puede transmitir ansiedad, falta de control o poca atención al entorno. En una comida social, comer demasiado deprisa rompe el ritmo de la mesa. Cuando una persona termina mucho antes que los demás, puede generar una sensación extraña: el resto sigue en el primer tiempo de la comida mientras ella ya ha terminado.

Comer con demasiada rapidez puede hacer que se disfrute mucho menos. Cuando todo se consume de forma acelerada, apenas hay espacio para apreciar sabores, texturas, conversación o detalles. La comida se vuelve una respuesta a la urgencia, no en la experiencia que debía ser.

Esto no quiere decir que haya que medir cada gesto de manera artificial. Se puede comer con ganas y disfrutar mucho sin parecer descontrolado. Lo ideal es bajar el ritmo, respirar, mirar alrededor y recordar que no se está solo.

Semáforo ámbar

Este semáforo es el ideal. Significa llegar con apetito, pero no con un hambre excesiva. Tener ganas de comer, pero no tanta necesidad como para no poder conversar. Es el punto en el que se permite disfrutar del plato, pero al mismo tiempo hablar, descansar y participar.

Comer en ámbar implica hacer pausas entre bocados para poder hablar y escuchar. No se trata de dejar la comida fría, sino encontrar una cadencia natural. La mesa no debería vivirse como una obligación ni tampoco como una competición, sino como un espacio compartido.

Es un punto medio especialmente importante en comidas de trabajo, celebraciones, primeras invitaciones, encuentros con personas que no conocemos demasiado o situaciones donde queremos causar buena impresión. El ámbar es elegante porque no llama la atención.