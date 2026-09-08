La jueza ha informado favorablemente a tramitar un indulto total para el maquinista del tren Alvia

La recreación de lo que vio el maquinista del tren Alvia antes del accidente: "No tuvo capacidad de reacción"

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La jueza Elena Fernández Currás del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela ha informado favorablemente a tramitar un indulto total para el maquinista del tren Alvia que descarriló el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).

Según la magistrada, hay "razones de justicia y equidad" para que el Gobierno pueda indultar el maquinista Francisco Javier Garzón, condenado a dos años y medio de cárcel por homicidio y lesiones por imprudencia grave en el descarrilamiento del tren, en el que murieron 80 pasajeros y resultaron heridos otro centenar y medio.

El maquinista carece de antecedentes penales previos

Fernández Currás apoya el indulto total o, en su defecto, un indulto parcial de los meses superiores a los dos años de prisión, para evitar así que el maquinista, que poco después del accidente reconoció su error, ingrese en un centro penitenciario.

La jueza destaca que el maquinista carece de antecedentes penales previos y subraya que la responsabilidad civil ya ha sido abonada, en su totalidad o prácticamente en su totalidad por parte de la aseguradora del operador ferroviario Renfe.

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Ademas, indica que el maquinista esta actualmente jubilado de su actividad profesional por lo que "el pronóstico de que vuelva a delinquir es prácticamente nulo".

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La jueza destaca la llamada del revisor

El informe de la jueza indica que "concurren razones de justicia y equidad para concederle el indulto solicitado, dado que la conducta delictiva se cometió por una imprudencia profesional grave, pero concentrada en un brevísimo espacio de tiempo".

La magistrada alude así a la llamada de teléfono móvil por parte del revisor del tren sobre una cuestión profesional que le hizo perder la atención y que llevó a que entrara en una curva de las afueras de Santiago de Compostela con excesiva velocidad, lo que motivó que el tren descarrilara.