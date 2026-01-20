El balance de víctimas tras el descarrilamiento de un tren de Iryo y otro de Alvia en Adamuz, Córdoba, continúa creciendo y ahondando en el dolor

El accidente de tren en Adamuz deja al menos 40 muertos, 43 denuncias por desaparición y 12 heridos en estado crítico

El balance de víctimas del trágico accidente tras el descarrilamiento de un tren de Iryo y otro de Alvia en Adamuz, Córdoba, continúa creciendo y ahondando en el dolor. Con España sumida en el luto, en el lugar del aciago suceso continúan los trabajos y la investigación para esclarecer los hechos. Los fallecidos son ya 40, mientras varias familias aguardan noticias de seres queridos de los que todavía no tienen señales de vida.

Entre ellos estaba Miriam, una joven de 27 años natural de Lepe cuya muerte, desgraciadamente, se confirmaba derrumbando todas las esperanzas de sus allegados, que en un momento dado llegaron a pensar que estaba en el hospital recibiendo pruebas de tórax y radiografía de columna.

Miriam viajaba en el primer vagón del Alvia Madrid-Huelva

La joven viajaba sola en el vagón uno del Alvia accidentado, uno de los más afectados en el siniestro. El convoy salió de Madrid rumbo a Huelva y descarriló también después de que lo hiciese el tren de Iryo en ese mismo punto; un tramo recto por el que ambos circulaban sin exceder el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora.

La fatalidad hizo que ambos prácticamente se cruzasen en el mismo momento, descarrilando además en un punto donde había un talud de cuatro metros que aumentó todavía más el alcance de los daños.

Más de una docena de fallecidos onubenses

La muerte de Miriam, según recoge Huelva Información, se suma a la de una decena de onubenses cuyo fallecimiento ya ha sido confirmado, lo que ahonda también particularmente en el duelo de la región.

Tras la tragedia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretaba ayer tres días de luto oficial, extendiéndose así hasta el jueves.

Ante los hechos, el líder del Ejecutivo aseguró que van a “dar con la verdad” sobre las causa del accidente ferroviario, que inicialmente ha sido calificado como “muy extraño” por parte del ministro de Transporte, Óscar Puente, al producirse en un tramo que, además de ser en línea recta, fue renovado en mayo, siendo que además el Iryo había pasado la revisión hacía cuatro días y era relativamente nuevo al no llegar a los cuatro años, como explicó.

Pese a ello, se analiza lo ocurrido y el estado de la vía, donde se ha detectado que faltaba un trozo, por lo que se inspecciona el cambio de aguja y los expertos deberán de determinar qué pasó exactamente.

“El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta", señaló Pedro Sánchez en su comparecencia.