"Permaneced todos siempre juntos y muy atentos", instaba a los pasajeros, a los que trataba de aliviar señalando que saldrían del tren tan pronto como fuese seguro

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 39 los fallecidos: el Iryo había pasado una revisión hace cuatro días

El trágico accidente tras el descarrilamiento y el choque de un tren Iryo y otro de Alvia en Adamuz, Córdoba, deja ya un balance de 39 muertos y 152 heridos. Las causas del fatal siniestro, catalogado de “muy extraño” por el ministro de Transportes, Óscar Puente, están bajo investigación y continúan rodeadas de incógnitas, mientras continúan saliendo a la luz más imágenes del momento.

Como muestran algunas de las secuencias que han trascendido, en medio del caos y tan solo minutos después del fatal accidente, hubo quien intentó poner calma, como un empleado del tren Iryio accidentado que, pese a la poca información que tenía en esos instantes, intentó dar instrucciones para que los pasajeros supervivientes mantuvieran el control y ayudasen en la medida de lo posible.

La intervención del empleado de Iryo tratando de poner calma

“(Estamos en una situación de) emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la colaboración de todos. Los que tengan asiento, por favor, permaneced sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzad a los primeros coches del tren, que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona, que esté pendiente de las demás personas del coche. Cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer”, señalaba el empleado a los pasajeros que estaban a su alrededor.

“Es más seguro estar ahora en el tren ya que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados”, añadía, mientras una pasajera apuntaba: “Y que hace frío…”, lo que llegaba incluso a desatar una sonrisa, con varios de ellos todavía sin conocer el alcance de la tragedia.

“Cuando consideremos que vamos a salir, salimos, pero estad todos preparados y, por favor, confiad en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto. Pero, si nos ponemos rebeldes, no hay preparación que valga. Entonces, tenemos que colaborar todos”.

“Si queréis estar pendientes del de al lado, del de atrás o de un grupo, perfecto. Pero eso sí, permaneced todos siempre juntos y muy atentos. Las baterías de los móviles: cuidado con las linternas porque las vamos a necesitar luego”, añadía el empleado de Iryio mientras todos guardaban silencio.

El trágico accidente del tren Iryo y Alvia

El trágico accidente se produjo en tramo liso, en una recta y había sido renovado recientemente, en mayo. El tren Iryo, como ha precisado el propio Óscar Puente, era también “relativamente nuevo”, dado que no llegaba a cuatro años. Además, había pasado una revisión hacía cuatro días.

Pese a todo ello, el convoy con sello de la compañía italiana, que había salido de Málaga a las 18:40 con destino a Madrid, descarriló a las 19:45 de este domingo 18 de enero, tras lo cual invadió la vía opuesta. Fueron sus tres últimos vagones los que descarrilaron y en ese momento circulaba en paralelo otro tren de Renfe con origen Madrid y destino Huelva, que también descarrilló con un violento choque.

Entre los fallecidos, se ha confirmado la muerte del maquinista de este último convoy, un Alvia.

En total, según el último balance, el siniestro deja 39 muertos y 152 heridos, 5 de ellos muy graves y 24 en estado grave. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha advertido que la cifra “no es definitiva”, expresando al mismo tiempo sus condolencias a todos los afectados.