Iván Sevilla 12 SEP 2026 - 11:43h.

El fuego se inició a las 21:45 horas y afectó a la cocina de la vivienda ubicada en la calle María Jesús de Coria, Sevilla

Los bomberos acudieron a extinguir el incendio sin que hubiesen más afectados y la víctima fue evacuada al hospital

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SevillaUna joven de 22 años se encuentra hospitalizada después de resultar herida tras saltar por la ventana de su piso que estaba en llamas en la localidad de Coria del Río (Sevilla).

Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía, que recibió varias llamadas en las que vecinos alertaban de un incendio en una vivienda ubicada en la calle María Jesús cuando eran alrededor de las 21:45 horas de este 11 de septiembre.

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También los testigos avisaban de que veían a una mujer atrapada en el interior del inmueble, en una segunda planta. Al lugar se movilizaron de inmediato sanitarios, bomberos, agentes de Policía Local y Nacional, etcétera.

El fuego afectó a la cocina del piso

El fuego estaba calcinando la cocina del domicilio. Ante tal situación de riesgo para no quemarse, la moradora en esos momentos optó por intentar ponerse a salvo tirándose al exterior del edificio.

La víctima fue atendida in situ por los médicos del 061 y evacuada al Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza, donde está recibiendo más asistencia, sin que hayan trascendido más detalles de su estado de salud.

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Los equipos de extinción lograron apagar las llamas sin que se registrasen más personas afectadas. Ya investigan cuál fue la causa del origen del incendio.