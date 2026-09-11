La sensación de inseguridad entre los vecinos y los propios migrantes que se encuentra en la ciudad es constante

Los policías en Ceuta denuncian que duermen en camas con moho mientras los migrantes tienen colchones nuevos: "Es una vergüenza"

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En Ceuta, la tensión y los disturbios siguen marcando el día a día desde que se produjo la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio. En la pasada madrugada se registraron incendios en los que ardieron hasta 42 chabolas en el polígono de Tarajal. La sensación de inseguridad entre los vecinos y los propios migrantes es constante. Informan en el vídeo Victoria Talero, Rocío González y David Fierro.

Durante la noche, el viento avivaba las llamas y los inmigrantes huían de ese poblado ante el temor de que el fuego los alcanzara. Es una historia que se repite. "Aquí duermen muchos niños y teníamos miedo", asegura un hombre.

10 avisos recibieron por tercera noche los bomberos por vehículos ardiendo. "Está habiendo incendios por todos los lados", manifestaba un vecino. Además de los coches, también hay asentamientos convertidos en cenizas. 40 chabolas han pasado a mejor vida por una pelea entre quienes entraron ilegalmente el pasado 30 de julio. Una venganza que las excavadoras y los operarios de Ceuta se han encargado de limpiar.

Al caer la noche, las escaramuzas se repiten y el fuego se apodera del relieve ceutí avivando el temor. "Si aquí no se toman medidas pronto, esto tendrá consecuencias, porque es que esto es insoportable", denuncia otro vecino. Un miedo que a estas horas vuelve a repetirse ante una posible noche de nuevos disturbios.