El pueblo situado en el desierto de Tabernas fue levantado por el famoso director italiano Sergio Leone

Fue el propio Leone el que pidió levantar este poblado para su película 'Hasta que llegó su hora'

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Los propietarios del mítico Rancho Leone, donde se grabó 'Hasta que llegó su hora', lo venden por 1,6 millones de euros. Con un 'saloon', una horca e incluso con la oficina del Sheriff, este lugar consiguió que Almería se convirtiese en la ciudad del cine. Hace cinco años, este rancho costaba 2,8 millones de euros, peo nadie ha querido comprarlo y han decidido bajarle el precio. Debajo de tanto polvo, quien decida quedárselo e invertir en este lugar puede crear grandes proyectos.

"Es una reliquia para aquellos que saben apreciar el cine de verdad", señala Pepe Corrales, especialista de cine y amigo de la familia propietaria. Y recuerda que este lugar tan emblemático puede usarse en la actualidad para otro tipo de actividades: "Puedes hacer eventos, celebraciones y conciertos".

Un poblado pisado por grandes estrellas del cine

El pueblo situado en el desierto de Tabernas fue levantado por el famoso director italiano Sergio Leone, creador de los ‘Spaghetti Wester’, por donde han pasado auténticas leyendas del cine. Con una extensión de casi 86.000 metros cuadrados, y 1.881 m2 construidos, este parque temático recrea edificios tan míticos como la cantina, la oficina del banco, la del sheriff, la funeraria o la oficina del telégrafo.

Fue el propio Leone el que pidió levantar este poblado para su película 'Hasta que llegó su hora' protagonizada por Claudia Cardinale, Charles Bronson y Henry Fonda. “Western Leone puede seguir siendo un escenario de gran valor para productoras, agencias de publicidad, videoclips, documentales, sesiones fotográficas, campañas de moda, contenido para redes sociales, ‘branded content’ y proyectos creativos que necesiten un entorno con personalidad propia”, concluyen en el mismo anuncio de venta.