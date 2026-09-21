El joven llevaba años luchando contra las adicciones y en los últimos meses se desplazó a México para seguir una terapia basada en una sustancia psicodélica

La trágica vida de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que ha muerto a los 27 años: de su adicción a su profunda depresión

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La muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y de Rande Gerber, este pasado 20 de septiembre en un centro de rehabilitación a los 27 años ha evidenciado el delicado momento que atravesaba a causa de sus adicciones a las sustancias. Por el momento, las autoridades no han hecho pública la causa del fallecimiento y la familia ha pedido respeto y privacidad para "este momento tan difícil y doloroso".

Ahora, han salido a la luz nuevos detalles sobre cómo fueron los últimos meses de vida de Gerber y cuál fue el tratamiento, prohibido en Estados Unidos y Europa, al que se estuvo sometiendo antes de perder la vida.

Tal y como el propio joven reveló en sus redes sociales, se trataba de una terapia africana experimental con ibogaína, un alcaloide psicoactivo de origen natural africano conocido por su capacidad para interrumpir las adicciones y el síndrome de abstinencia de manera acelerada.

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A través de un 'post' de Instagram que publicó el modelo el pasado mes de marzo, mostraba en vídeo cómo eran una de las sesiones de este procedimiento que siguió en Beond Ibogaine, una clínica ubicada en Cancún, México, y cuyos tratamientos oscilan entre 11.000 y 17.000 euros.

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"Me aterrorizaba, y sabía que volvería a estarlo si tenía que enfrentarme a algo así", aseveraba el joven en sus redes. "Para evitarlo, ayuda no meterse en las situaciones que te llevan a eso, pero así es la vida a veces", continuaba.

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El vídeo fue grabado en una clínica de bienestar de Cancún, donde Presley acudió para someterse a lo que él mismo denominó una "ibogaine flood dose", una administración de ibogaína en una dosis elevada dentro del protocolo del centro. En las imágenes aparecía en un jardín, acompañado por una mujer que le tocaba suavemente el rostro y realizaba una especie de preparación ritual antes de la experiencia.

"Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo y, en algún momento de todo aquello, empecé a encontrar el camino de vuelta. Ya veremos… Rezo para que sea la última vez que tenga que volver", sostenía Presley.

Su madre no pudo evitar reaccionar a la publicación. "¡Eres un guerrero! ¡Has atravesado el fuego para encontrarte a ti misma! ¡Estoy muy orgullosa de ti!". Tampoco su hermana, Kaia Gerber: "Ese es mi hermano y estoy muy orgullosa de él".

Qué es la ibogaína

La ibogaína es un alcaloide psicoactivo que procede de la raíz de la planta Tabernanthe iboga, originaria de África central y occidental. Se trata de una sustancia psicodélica que desde hace años ha despertado interés científico por su posible utilización para tratar determinados trastornos por consumo de sustancias, sobre todo las relacionadas con opioides.

Su utilización, sin embargo, continúa rodeada de controversias médicas. A diferencia de otros psicodélicos, la ibogaína posee una toxicidad física que puede provocar complicaciones letales si no se administra bajo estrictas condiciones médicas.

En cuanto a sus riesgos, puede desencadenar arritmias ventriculares graves o paros cardíacos, incluso en personas jóvenes o sin antecedentes de enfermedades del corazón.

Su utilización está prohibida en Estados Unidos o Europa, pero sí se puede recurrir a sus tratameintos en lugares con vacíos legales, como México.

Expertos y medios como 'The New York Times' advierten sobre la variabilidad en los protocolos de seguridad y los riesgos de complicaciones en clínicas de medicina psicodélica en el extranjero.

Otros famosos como Conor McGregor, luchador irlandés de artes marciales mixtas, también han recurrido a este tipo de terapias.