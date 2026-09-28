El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Almonte, Santiago Miguel León, denunciado por su pareja por presuntos malos tratos

Dimite un concejal del PP de Tudela tras ser detenido por intentar agredir con un arma a su pareja: ha sido expulsado del partido

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El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Almonte, en Huelva, Santiago Miguel León, del partido independiente Ilusiona, ha sido detenido por presuntos malos tratos tras la denuncia presentada por su pareja.

El detenido ha pasado a disposición judicial y tras ser sometido a un juicio rápido, según ha avanzado Huelva24.com y han confirmado a EFE fuentes municipales, el edil ha quedado en libertad con cargos, al tiempo que se han decretado medidas de protección para la mujer. No han trascendido detalles sobre los hechos que motivaron a la mujer a interponer la denuncia.

La secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva, Maite Rodríguez, ha exigido la dimisión inmediata del edil, al considerar que "con todas las garantías y respetando la presunción de inocencia, estamos ante unos hechos de una enorme gravedad que afectan directamente a la violencia contra las mujeres".

Exigen su dimisión "inmediata"

Ha subrayado que "quien tiene una responsabilidad pública debe estar a la altura de esa responsabilidad y dar ejemplo. Ante una situación como esta, lo que corresponde es apartarse de sus responsabilidades políticas". La secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva ha reclamado también al alcalde de Almonte, Francisco Bella, que "dé la cara y actúe con contundencia" y ha añadido que no puede limitarse a guardar silencio ante una situación que afecta a un miembro de su equipo de Gobierno.

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El concejal no ha asistido este lunes al pleno municipal, que posteriormente ha sido suspendido por la indisposición de la secretaria municipal. Maite Rodríguez ha trasladado su respeto a la actuación judicial y a las garantías del procedimiento y ha insistido en que desde el punto de vista político "la gravedad de una denuncia de estas características exige asumir responsabilidades".