La Guardia Civil detuvo al concejal sobre las 21 horas del domingo en un domicilio de la cercana localidad de Xàbia, donde convivía con su pareja

Dimite un concejal del PP de Tudela tras ser detenido por intentar agredir con un arma a su pareja: ha sido expulsado del partido

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El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja, han confirmado a EFE fuentes del caso.

La Guardia Civil detuvo al concejal sobre las 21 horas del domingo en un domicilio de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja convive en una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Sin antecedentes por violencia machista

Las fuentes consultadas por EFE han informado que sobre el concejal no constaban antecedentes por violencia machista sobre la víctima. Desde el ayuntamiento de Altea, una portavoz ha señalado a EFE que el alcalde, Diego Zaragozí, se encuentra reunido desde primera hora, sin que hasta el momento hayan trascendido posibles medidas a adoptar.