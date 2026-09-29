La universidad quitará destinos que estén considerados como potencialmente peligrosos para los estudiantes

Asesinan a otros dos estudiantes en Morelos, México, dos semanas después del apuñalamiento mortal de la española Claudia Tacoronte

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SevillaLa Universidad de Sevilla eliminará de su programa de Erasmus una serie de destinos considerados potencialmente peligrosos para los estudiantes. Según informa 'ABC Sevilla', esta decisión se ha tomado después del asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante de la Universidad de Granada que estudiaba en México. Así, el centro quitará destinos en Latinoamérica, África y Asia.

La rectora de la US, Carmen Vargas, asegura en una entrevista en Europa Press que estas plazas eliminadas no se perderán porque "las posibilidades de moverse no van a bajar; lo único que pasa es que sí vamos a traspasar destinos con unos índices de seguridad que puedan ser considerados precarios". Esos destinos están "por todo el mundo" porque, al final, "la comunidad universitaria más segura es la europea".

Revisarán los protocolos de actuación

La universidad quitará destinos de un sitio y los incrementará en otros lugares: "Nuestro propósito es eliminar esos destinos de la oferta académica de movilidad en la próxima convocatoria, que se va a abrir en noviembre, a la que vez que revisar los protocolos de actuación. Tenemos que tener muchísima comunicación con las universidades receptoras". La rectora ha confirmado que se está haciendo una revisión "muy exhaustiva de todos los destinos".

Claudia Tacoronte estudiaba en la Universidad de Morelos de México, institución donde no hay ningún estudiante de la Hispalense pero sí hay 100 de ellos repartidos por otras 26 universidades. También la Universidad Pablo de Olavide tiene a seis de sus estudiantes en México.

La rectora de la US ha afirmado que se está coordinando en el ámbito andaluz y desde la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación una revisión de los protocolos para "incrementar la seguridad de los estudiantes".

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Carmen Vargas ha defendido la decisión de cancelar el acto de presentación en la Universidad del foro Feministas contra el fascismo porque "no me gustaría que la US fuera el escenario del debate político": "Para mí, la Universidad es el corazón del pensamiento crítico, del conocimiento y del debate, pero sin entrar en echarnos las culpas unos a otros en términos políticos. No creo en la Universidad como centro del debate político. A mí me gustaría que la política se quedase al margen y más ahora en estos momentos tan especiales".