La Fiscalía asegura que “agotará todas las líneas de investigación” ante dos nuevos feminicidios en Morelos dos semanas después del asesinato de la joven canaria

Las pruebas contra El Trompas, el presunto asesino de Claudia Tacoronte: una denuncia de su exmujer y otro testigo que le vio con el cuchillo tras el crimen

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Rabia, indignación y luto otra vez en el estado mexicano de Morelos después de que, tras dos semanas del asesinato de Claudia Tacoronte, la estudiante canaria de 21 años apuñalada mortalmente en la localidad, otras dos jóvenes hayan sido asesinadas.

Las víctimas, como la española, –que estaba de intercambio académico procedente de la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil–, también eran alumnas del mismo centro universitario en México.

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Dos nuevos asesinatos de estudiantes en Morelos tras el apuñalamiento a Claudia Tacoronte

El doble feminicidio, justo después de que el caso de Claudia trascendiese fronteras, ha desencadenado una nueva oleada de protestas, con la comunidad universitaria pidiendo más seguridad para que los jóvenes puedan estudiar y vivir sin miedo.

Las cifras son dramáticas: en los últimos siete meses han sido asesinadas seis alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La joven española fue la cuarta víctima y ya entonces se generó una multitudinaria movilización con la misma denuncia que ahora: “Se mata a estudiantes en la cara de la gente".

Paralelamente, la organización de madres y padres estudiantes de la UAEM estallaba también en los mismos reclamos: “Exigimos justicia por los estudiantes que hoy tienen miedo de ir a la escuela. Exigimos justicia por nosotros: las madres y los padres que, con impotencia y frustración hemos sido testigos de cómo la vida de la juventud morelense es truncada y arrebatada de manera infame y cobarde",

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Ahora, después del asesinato de dos nuevas víctimas, las autoridades mexicanas vuelven a trabajar para encontrar al responsable o responsables. La Fiscalía asegura que “agotará todas las líneas de investigación” para esclarecer los hechos, sin aportar más detalle. Las dos víctimas, alumnas de la Preparatoria Número 2 de la UAEM, fueron asesinadas en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, capital de Morelos.