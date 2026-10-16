Manuel Pimentel Málaga, 16 OCT 2026 - 12:31h.

La Delegación Territorial de Sanidad en Málaga confirma la presencia de la bacteria en un camarero que se encuentra hospitalizado tras comer carne con salsa holandesa

De la boda a urgencias: 40 invitados sufren una intoxicación alimentaria durante un banquete en Benalmádena, Málaga

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El pasado 10 de octubre, más de 40 personas sufrieron una intoxicación alimentaria tras asistir a una boda celebrada en el hotel Estival Torrequebrada de Benalmádena, en Málaga.

Uno de los camareros que trabajó durante el evento permanece ingresado en el hospital a causa del brote, explicaba que solamente había probado la carne con salsa holandesa que se sirvió en el menú del banquete.

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Fue después de la comida cuando alrededor de la mitad de los 80 invitados al convite empezaron a sentirse indispuestos, incluyendo los novios. Diarrea, vómitos, náuseas y otros síntomas gastrointestinales les llevaron a acudir a varios centros hospitalarios, si bien ninguno de los invitados requirió ingreso hospitalario. Algunos también llegaron a presentar fiebre.

Este viernes se ha conocido cuál fue el agente causante del brote: salmonela. Los resultados de los análisis han confirmado que la toxiinfección alimentaria fue provocada por esta bacteria, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía a ‘Informativos Telecinco’, que está investigando el origen del foco si bien no ha trascendido por el momento más detalles.

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Menú contaminado

El menú principal del banquete estaba compuesto por por un risotto con gambas, carne en salsa holandesa y un postre de milhoja. También hubo un cóctel de bienvenida. Las sospechas están puestas en el plato de carne acompañada por una salsa que se elabora con mantequilla, yemas de huevo y zumo de limón o vinagre.

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Según relataba el trabajador afectado desde el hospital a 'La Opinión de Málaga', este camarero solo había comido parte de la carne que había sobrado. Los médicos identifican la bacteria eneste paciente, tal y como ha confirmado la Junta, mientras que el establecimiento está llevando a cabo una investigación independiente.