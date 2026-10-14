Manuel Pimentel Málaga, 14 OCT 2026 - 15:12h.

El menú de la boda estaba compuesto por un risotto con gambas, carne en salsa holandesa y un postre de milhoja

De la boda a urgencias: 40 invitados sufren una intoxicación alimentaria durante un banquete en Benalmádena, Málaga

Compartir







El supuesto brote de toxiinfección alimentaria que ha afectado a 40 invitados de una boda en Benalmádena, Málaga, se ha cebado también con uno de los camareros del convite que se encuentra ingresado en un hospital de la provincia.

El trabajador, que prefiere mantener su anonimato por miedo a represalias laborales, también habría resultado afectado por ingerir comida contaminada del banquete de la boda.

PUEDE INTERESARTE Se quedan encerrados casi una hora en una sala de cine de Málaga y tienen que ser rescatados por los bomberos

El afectado ha relatado desde el hospital a 'La Opinión' de Málaga que sufre una importante inflamación digestiva y que los médicos, que han preferido manterlo hospitalizado, le han dicho que "no es cualquier gastroenteritis" sino "algo grave", causado por una posible infección bacteriana.

Según la versión su versión, el trabajador, que había comido carne servida en el menú de la boda celebrada en un hotel de cinco estrellas de Benalmádena, comenzó a sentir fuertes dolores digestivos, vómitos, diarrea y casi 40 grados de fiebre: "Estoy fatal", asegura.

PUEDE INTERESARTE Al menos 13 personas intoxicadas por salmonela en España por huevos contaminados por la bacteria de producción nacional

El menú de la boda

El paciente trabajó en la celebración del enlace que tuvo lugar el pasado 10 de octubre y al que acudieron unos 80 invitados. Al menos la mitad de ellos, incluido el recién estrenado matrimonio, comenzaron a sufrir síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria poco después de la comida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras su jornada laboral, se comió parte de la comida que había sobrado, algo frecuente entre los trabajadores en este tipo de servicios, según cuenta. En la boda hubo un cóctel de bienvenida y un menú principal compuesto por un risotto con gambas, carne en salsa holandesa y un postre de milhoja. Lo único que probó el trabajador hospitalizado fue el plato de carne.

Las sospechas se dirigen precisamente hacia esa salsa holandesa que acompañaba a la carne. Se trata de una emulsión que se elabora con mantequilla, yemas de huevo y zumo de limón o vinagre. También se le suele añadir sal y pimienta blanca para sazonar.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Más trabajadores afectados

Según recoge 'La Opinión de Málaga', este camarero sostiene que no ha sido el único empleado del hotel con problemas de salud tras la celebración. Una compañera también habría tenido que ser ingresada y otras cuatro empleadas acudieron a urgencias con los mismos síntomas. Además, calcula que unos cinco empleados estarían de baja como consecuencia del brote.

En cuanto a los invitados afectados en el convite, varios de ellos acudieron a distintos centros de salud para ser valorados, aunque ninguno de ellos requirió ingreso hospitalario.

Por su parte, la Junta de Andalucía continúa investigando lo ocurrido para determinar dónde está el origen de este foco y si fue causado por algún alimento concreto o por la elaboración o manipulación.