Nuria Ribelles, oncóloga y pieza clave en el hospital malagueño Virgen de la Victoria, se jubila tras 34 años

Claudia Barraso 23 OCT 2026 - 17:07h.

La doctora ha estado formando parte del departamento de oncología del hospital malagueño durante 34 años

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Este viernes, el Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, ha dicho adiós a Nuria Ribelles, una oncóloga que lleva dedicándose a este departamento durante nada más y nada menos que 34 años.

La facultativa se ha jubilado como jefa de sección, poniendo así punto y final a una destacada trayectoria de servicio a los demás, según ha confirmado ‘Diario Sur’.

Tal y como explica el mismo medio, Ribelles, llegó en Málaga en 1992 tras estar formándose en Barcelona durante años. Ese mismo año se incorporó a la Sección de Oncología Médica del Clínico. “En aquella época, la oncología médica tenía un desarrollo que para nada tiene que ver con el que posee en la actualidad, y, prácticamente todo el tiempo, sábados incluidos, los dedicábamos a la asistencia de pacientes ambulatorios e ingresados”, dicen en un documento elaborado por el servicio que ahora rige el oncólogo Antonio Rueda.

Desde entonces, han sido 34 años trabajados en el hospital. “Nuestro Servicio de Oncología Médica ha cambiado tan radicalmente que a veces cuesta pensar cómo han podido ocurrir tantas cosas: ha evolucionado a la par que lo han hecho el conocimiento del cáncer y su aplicación a la práctica y se ha convertido en un servicio de alta complejidad y un alto grado de especialización, logrando unos altos estándares de calidad en la asistencia y una producción científica notable”, siguen diciendo y recoge en declaraciones ‘Diario Sur’.

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Sus mayores logros

“La doctora Ribelles ha sido una piedra angular en muchos aspectos. Con sus pacientes, una profesional solvente y cercana. Con esa cercanía profunda y sólida del carácter castellano, que a veces nos cuesta comprender por aquí abajo. Cientos de pacientes con cáncer de mama seguro que están de acuerdo con esto que digo. Con una meticulosidad que todos los que nos dedicamos a la medicina sabemos que es fundamental para tratar bien a sus pacientes”, confiesan.

Además, uno de sus mayores logros ha sido “crear la historia clínica electrónica, siendo la base donde se almacena la información que, como todos sabemos, es fundamental para el progreso, más ahora con las técnicas modernas de análisis de datos”. La historia ha permitido construir la mayor base de datos de pacientes oncológicos en España y ha sido incorporada por varios servicios de salud españoles. “Desgraciadamente, y a veces de forma incomprensible, no por el nuestro, por eso es agridulce”, cuentan.