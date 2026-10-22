Asun Chamoso 22 OCT 2026 - 04:30h.

El procedimiento permite implantar el riñón a través de una única incisión de siete centímetros

Sílvia, de 58 años, ha sido la primera paciente operada con esta técnica robótica en Europa

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BarcelonaEl equipo del Servicio de Urología del Hospital de Bellvitge ha realizado el primer trasplante renal de donante vivo en Europa con cirugía robótica de una única incisión. El robot Da Vinci SP (Single Port) permite introducir, a través de una única incisión de siete centímetros y un solo brazo robótico, tres instrumentos microarticulados y un endoscopio 3D. Hasta ahora, solo existían precedentes de esta intervención en Estados Unidos.

La paciente a la que se realizó el primer trasplante con la nueva técnica se llama Sílvia y tiene 58 años. Tenía poliquistosis renal y hepática diagnosticada desde hace 10 años, y explica que pese a haber tenido "muy buena calidad" de vida, los análisis periódicos que se realizaba indicaban que su función renal iba reduciéndose. Cuando los médicos le plantearon el trasplante, y en concreto una donación en vivo, su marido tenía claro que sería él quien le traspasase el órgano: "Para mí suponía muchísimo", reconoce Sílvia, que solo accedió cuando estuvo segura de que no supondría ningún inconveniente para su pareja. Después comenzaron las pruebas de compatibilidad, los análisis y finalmente el trasplante. Tras nueve días ingresada, Sílvia considera que la recuperación ha sido "mucho mejor" de lo que pensaba y no ha tenido ni molestias ni dolores físicos.

Dos nuevos trasplantes renales de donante vivo con el robot uniportal se han sumado en los últimos días al de Sílvia. Los beneficios para los pacientes de esta tecnología robótica son significativos: "Se genera una sola cicatriz, se reduce el dolor postoperatorio y se acelera la recuperación funcional del paciente", detalla Òscar Buisan, jefe del Servicio de Urología del Hospital de Bellvitge.

Sensores y 3D

La precisión de los movimientos de los cirujanos desde la consola del robot se ve potenciada en la plataforma SP gracias a un rango de movimientos de 360 grados y unos controles intuitivos que favorecen la versatilidad de los movimientos y el control quirúrgico hasta el punto de que el cirujano puede sentir la fuerza que está aplicando en cada momento con los instrumentos gracias a los sensores.

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Por otra parte, incorpora ópticas y una tecnología avanzada para el tratamiento de las imágenes, que se traduce en una visualización diáfana y detallada del campo quirúrgico en 3D, fundamental para que las incisiones no afecten a ningún tejido no implicado en el procedimiento.

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Primer centro de España

En julio, el Hospital de Bellvitge se convirtió en el primer centro de España en realizar 300 trasplantes renales robóticos. Este hito fue fruto de la generosidad de los donantes y de la experiencia de un equipo de profesionales con el robot multipuerto Da Vinci, que realiza entre tres y cinco incisiones independientes por los que acceden los brazos robóticos con los distintos instrumentos y la cámara.

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La utilización pionera de la cirugía robótica uniportal para el trasplante renal de donante vivo es resultado de la experiencia que ha atesorado el Hospital de Bellvitge en los últimos años. El programa fue puesto en marcha en el año 2018 por Francesc Vigués, que asegura que la experiencia adquirida "ha permitido que se beneficien del acceso robótico pacientes con trasplantes cada vez más complejos, permitiendo hacer trasplantes que en algunos casos no habrían sido posibles de otra manera".

El crecimiento de los trasplantes renales robóticos en el Hospital de Bellvitge ha facilitado el aumento sostenido de los trasplantes de donante vivo. En 2025 el Hospital de Bellvitge lideró el trasplante renal en España con 207 intervenciones y también el de donante vivo con 43 operaciones, todas ellas realizadas con cirugía robótica. De esta forma, de los 300 trasplantes robóticos, más del 90% han sido de donante vivo.

Actualmente, el centro hospitalario cuenta con seis robots quirúrgicos. El Hospital de Bellvitge es el hospital que más intervenciones robóticas realiza al año en España y también uno de los que aplican esta tecnología a un mayor número de procedimientos, que disminuyen las complicaciones, la estancia media y el dolor postoperatorio.

El Hospital de Bellvitge realizó en 2025 unas 1.200 intervenciones robóticas y prevé llegar hasta las 1.600 intervenciones en 2026 y cerca de las 2.000 en 2027. Además de Urología, el robot quirúrgico uniportal es utilizado en intervenciones de los servicios de Ginecología, Cirugía Torácica, Cirugía General y Digestiva y Otorrinolaringología.