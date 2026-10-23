Tensión en Teba: un hombre con una navaja se abalanza sobre vehículos en la carretera

El hombre obstaculizó el tráfico para abalanzarse sobre los vehículos con el arma.

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Un hombre armado con una navaja ha sembrado el pánico en mitad de la carretera en Teba. El hombre obstaculizó el tráfico para abalanzarse sobre los vehículos con el arma. Según indicaban los testigos, un varón con el torso desnudo, de gran corpulencia y visiblemente alterado había detenido la circulación en el cruce de la A-7278 con la A-367, a la altura de Teba, ha adelantado el Diario Sur.

Tres patrullas de la Guardia Civil y una dotación de la Policía Local de Teba se desplazaron de inmediato hasta el lugar. En la actuación para reducir al sospechoso también ha intervenido un agente que se encontraba fuera de servicio, quien, tras toparse con la situación cuando circulaba en un coche particular, habría intentado que el individuo depusiera de su actitud antes de la llegada de los vehículos policiales.

El hombre pudo ser reducido

El implicado viajaba a bordo de una furgoneta junto a otras tres personas con destino a Granada. En un momento del trayecto, el hombre sufrió un episodio de extrema agitación, lo que obligó al conductor del vehículo a detener la marcha para que se bajara a la carretera.

Las fuerzas de seguridad procedieron a reducir y detener al individuo, quien al parecer ofreció una fuerte resistencia física durante el arresto. Al hombre se le atribuyen delitos de alteración grave del orden público y amenazas.