La Fiscalía pide para él 25 años de cárcel por acabar con la vida de Vanessa en la puerta de su vivienda de Camposol.

El ministerio de Igualdad confirma el asesinato de la mujer de 52 años en Carabanchel como crimen machista

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Michael John C se encuentra en prisión provisional a sus 73 años. Ahora se sienta en el banquillo y se enfrenta a 25 años de cárcel acusado de acabar a golpes, en diciembre de 2022, con la vida de su compañera sentimental Vanessa Elisabeth, de 57 años. Él dice que fue un accidente, que no quería matarla, que iba bebido; la fiscal, que fue un asesinato comertido con alevosía y ensañamiento, en el marco de la violencia machista.

La defensa de Michael pide la libre absolución porque considera que hay "inexistencia de dolo, inexistencia de ánimo de matar, inexistencia de agresión humana y ausencia total de cualquier conducta dirigida a causar la muerte de la víctima". Para la defensa, la muerte de la mujer fue un accidente. Como mucho la defensa considera que estamos ante un homicidio por imprudencia, con atenuantes debidos a las enfermedades que padece Michael, entre ellas la enfermedad de Buerger, según informa La Opinión de Murcia.

El relato de la defensa de lo que ocurrió la noche del crimen es el siguiente: Michael y su mujer llegaron a su casa en coche, ella se bajó para abrir la puerta y contener a sus perros y él se quedó dentro del automóvil. "La calle se encontraba completamente a oscuras, Michael pudo realizar alguna maniobra con el vehículo —posiblemente marcha atrás—, sin recordar con precisión la secuencia debido a su estado de intoxicación y confusión. Al no ver a Vanessa regresar, bajó del coche y la encontró tendida en el suelo, a escasos centímetros del coche, con la cabeza junto al bordillo, inmóvil, se acercó a ella y le dijo 'hola, hola, despierta'; no reaccionaba y vio que tenía sangre".

La Fiscalía tiene otro relato bien distinto. Sostiene que el día del crimen, al llegar a la casa tras haber estado bebiendo cerveza y vino en varios pubs de Camposol, Michael y Vanessa empezaron a discutir y "de manera sorpresiva y abusando de su superioridad física sobre su esposa, comenzó a golpearla con virulencia en la cara y en el cuerpo, provocando que cayera al suelo frente a la vivienda y delante de su vehículo". No solo eso. El acusado le propinó numerosas patadas por todo el cuerpo, y saltó sobre ella, la inmovilizó y le tapó la boca, comprimiendo su pecho. Hasta que murió.

El acusado había sido denunciado por maltrato por su pareja

El procedimiento se desarrollará a lo largo de seis sesiones en la sede del tribunal provincial. Tras la jornada inicial de este viernes, la vista oral continuará a partir del próximo lunes con las declaraciones e interrogatorios programados para las cinco sesiones restantes. Está previsto que Michael de su versión en el juicio el 30 de octubre.

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Los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando la víctima, de 56 años, falleció en la vivienda tras recibir un golpe en la cabeza. Tras su detención, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Totana, con competencias en violencia sobre la mujer, decretó el ingreso en prisión provisional del investigado por un delito de homicidio.

La pareja, de nacionalidad británica, residía en la Región de Murcia desde 2007. Aunque sobre el acusado constaban denuncias anteriores por violencia de género, las últimas medidas de protección que tuvo dictadas vencieron en 2015, por lo que en el momento del crimen no se encontraba vigente ninguna orden del alejamiento o protección hacia la víctima.