Las autoridades han detenido a siete personas por su presunta implicación en el tiroteo ocurrido en Huelma el 27 de mayo

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La Guardia Civil ha detenido a siete personas por su presunta implicación en el tiroteo ocurrido el pasado 27 de mayo en Huelma, Jaén, en el que cuatro personas resultaron heridas de gravedad por arma de fuego. Tres de los arrestados han ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición judicial, mientras que los otros cuatro han quedado en libertad con cargos.

Las detenciones se han llevado a cabo en cinco provincias en el marco de una investigación que ha permanecido bajo secreto judicial durante estos meses. Los agentes atribuyen a los arrestados, en distinto grado, cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, integración en organización criminal y robo de vehículos, entre otros posibles delitos conexos.

Tres detenidos ingresan en prisión provisional tras un operativo en cinco provincias

La Guardia Civil desplegó el pasado 21 de octubre un amplio dispositivo policial para ejecutar las detenciones, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaén, plaza número 1. El operativo se extendió por Jaén, Almería, Málaga, Granada, Cuenca y Ciudad Real, aunque los siete arrestos se materializaron en cinco provincias: en Algarrobo (Málaga), La Rábita (Granada), El Ejido (Almería), Motilla del Palancar (Cuenca) y Chillón (Ciudad Real).

Durante la operación se realizaron siete entradas y registros domiciliarios autorizados judicialmente. Los agentes intervinieron tres armas de fuego cortas, una pistola de aire comprimido, siete cargadores, 126 cartuchos de calibre de nueve milímetros y tres armas blancas de grandes dimensiones. También incautaron cuatro chalecos antibalas, una defensa extensible, varios dispositivos telefónicos y más de 8.000 euros en efectivo.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Jaén ha dirigido la investigación y ha contado con el apoyo de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, así como de efectivos de distintas unidades de las comandancias de Almería, Cuenca, Ciudad Real, Málaga, Granada y Jaén.

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El tiroteo de Huelma, investigado como un ajuste de cuentas entre dos clanes

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de mayo en la calle Rocabril de Huelma. Varios individuos que no eran vecinos del municipio abrieron fuego contra las personas que se encontraban a las puertas de sus viviendas. Tras el tiroteo, los presuntos autores huyeron y prendieron fuego al vehículo que habían utilizado para escapar, con la intención de eliminar el rastro.

La investigación sitúa el origen del ataque en el enfrentamiento entre los clanes de los Saúles y los Lateros, relacionado con el homicidio de un joven de 22 años en junio de 2025 en la barriada de Puente del Río, en Adra, en Almería. El tiroteo de Huelma se investiga como una posible represalia de los Lateros por aquella muerte.

El caso de Huelma ha permanecido bajo secreto judicial durante los últimos meses, periodo en el que la Guardia Civil ha practicado distintas diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos implicados. El dispositivo policial del 21 de octubre ha culminado con siete detenciones y la intervención de armas, munición y otros efectos en los registros domiciliarios.