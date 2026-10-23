Los testigos declararon que el agresor zarandeó a la víctima, la agarró del cuello y le propinó varias bofetadas

Un joven de 18 años, herido grave al recibir una puñalada durante una discusión en el parque del Canódromo, en Palma de Mallorca

Compartir







La Policía Local de Pontevedra ha detenido esta semana a un joven de 22 años por agredir a su exnovia, menor de edad y amenazar con un cuchillo a varias personas que trataron de auxiliar a la joven.

Los hechos ocurrieron el miércoles cuando los agentes de policía fueron alertados por la presencia de un individuo que se encontraba en la calle amenazando a varias personas con un cuchillo, según ha informado el ayuntamiento.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, un grupo de personas, amigos de la joven de 16 años, les informaron de que la menor acababa de ser agredida por su expareja de 22 años. Según explicaron a los agente, el hombre zarandeó, agarró del cuello y propinó varias bofetadas a la joven. Además, cuando los testigos increparon al agresor para detenerle, este sacó un cuchillo y les amenazó.

Al tratarse de una menor de edad, los agentes contactaron con la tutora de la víctima para informarle de lo sucedido y explicarle los pasos a seguir para presentar la correspondiente denuncia. Tras realizar las comprobaciones y valorar la información obtenida, los agentes localizaron al agresor y procedieron a su detención.