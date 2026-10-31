Redacción Andalucía Agencia EFE 31 OCT 2026 - 16:08h.

La narcolancha con dos motores y 700 caballos de potencia transportaba el combustible en numerosas petacas

Desde JUCIL han denunciado que "el aumento del narcotráfico en las costas almerienses es cada vez más visible"

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AlmeríaUna narcolancha sin ocupantes a bordo y cargada con 3.500 litros de gasolina ha sido encontrada e intervenida este sábado 31 de octubre en aguas de la localidad de Roquetas de Mar (Almería).

Así lo han comunicado a EFE fuentes cercanas al caso, tras detectarse la embarcación con dos motores en la playa de las Palmerillas. Ofrecía una potencia total de 700 caballos para navegar a gran velocidad.

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El combustible estaba repartido en numerosas petacas que transportaba un barco que ha tenido que ser remolcado por una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil a las 7 horas.

Denuncian el "aumento del narcotráfico cada vez más visible"

Ni en el mar ni en las proximidades de la zona, los agentes pudieron localizar a los posibles tripulantes de la narcolancha a la deriva. Tras esta intervención, el subsecretario nacional de Relaciones Institucionales de JUCIL, Rafael Maldonado, ha denunciado que "el aumento del narcotráfico en las costas almerienses es cada vez más visible".

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Por lo que considera "inadmisible" la falta de medios personales y materiales. En este sentido, Maldonado ha defendido que el regreso del OCON-Sur "debe ser prioridad para cualquier Gobierno que quiera acabar con esta lacra".

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El representante de de la asociación profesional ha puesto en valor el trabajo de los agentes en el municipio, quienes "están demostrando su compromiso y dedicación por y para los ciudadanos de Roquetas, aun sabiendo que tienen fecha de caducidad y el Ministerio del Interior los trata como meros números y no personas".

Al respecto de este repliegue, Maldonado ha advertido que "la llegada de 210 agentes de Policía Nacional y la salida de los 185 guardias civiles no cambiará en nada la problemática de inseguridad en Roquetas", insistiendo en que "la única solución real es compartir demarcación ambos cuerpos en la localidad y sumar los efectivos".