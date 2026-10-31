El tráfico de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago dejará de gestionarse desde el cerebro operativo de Adif en Atocha y lo asumirá el nuevo, por renovado, centro de regulación de la circulación de Galicia, sito en Ourense.

En el actual centro de regulación de la circulación gallego, ubicado en la antigua estación de San Francisco, en Ourense, trabajan, simultáneamente, una decena de personas, según informan fuentes del sector consultadas por Europa Press.

Adif anunció en septiembre del año pasado una inversión de 1,1 millones de euros para modernizarlo. Entre otras cosas, a través de un comunicado de prensa, avanzó que contará con un 'videowall' de 35,14 metros cuadrados y "última tecnología".