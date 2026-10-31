Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: la Guardia Civil reanuda los trabajos en la zona cero de la tragedia
El Instituto de Medicina Legal ya ha realizado las 69 autopsias de las personas fallecidas
Un primer informe del accidente ferroviario de Urda apunta a que una "cadena de averías, instrucciones y acciones estarían detrás de la colisión"
ToledoEl Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha realizado ya la totalidad de las 69 autopsias de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), según los datos facilitados esta noche por el Centro Integrado de Datos (CID).
Este sábado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, va a oficiar una misa de funeral en la iglesia parroquial de Urda por los fallecidos.
El tráfico del AVE Ourense-Santiago dejará de controlarse desde Atocha y lo asumirá el nuevo centro de Adif en Galicia
El tráfico de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago dejará de gestionarse desde el cerebro operativo de Adif en Atocha y lo asumirá el nuevo, por renovado, centro de regulación de la circulación de Galicia, sito en Ourense.
En el actual centro de regulación de la circulación gallego, ubicado en la antigua estación de San Francisco, en Ourense, trabajan, simultáneamente, una decena de personas, según informan fuentes del sector consultadas por Europa Press.
Adif anunció en septiembre del año pasado una inversión de 1,1 millones de euros para modernizarlo. Entre otras cosas, a través de un comunicado de prensa, avanzó que contará con un 'videowall' de 35,14 metros cuadrados y "última tecnología".
La Guardia Civil reanuda los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario de Urda
La Guardia Civil ha reanudado este sábado los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para tratar de localizar posibles restos biológicos o personas desaparecidas, así como para continuar reuniendo pruebas y datos para la investigación.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que los trabajos se han retomado a primera hora y que irán "en la misma línea de ayer".
Los seguros de viajeros y responsabilidad civil cubren a afectados por accidente de tren
Los pasajeros de trenes accidentados están cubiertos por el seguro obligatorio de viajeros con independencia de quién sea la responsabilidad, pero también pueden ser indemnizados por el seguro de responsabilidad civil del culpable cuando se determine, con indemnizaciones más altas.
En el accidente ocurrido el pasado miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se produjo un choque o alcance entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo en el punto kilométrico 118, en la zona de Urda y Organ, en Toledo.
En el caso de Renfe Viajeros, tiene contratado el Seguro Obligatorio de Viajeros con Everest Insurance (Ireland) DAC, sucursal en España, que tramita las reclamaciones por accidentes acaecidos desde el 1 de enero de 2025.
El servicio Madrid-Ciudad Real-Puertollano se presta por carretera y se recupera la circulación Madrid-Levante
Renfe ha informado este sábado de que el servicio para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano --en el que se ofrecían servicios especiales con motivo de la interrupción de la línea de alta velocidad por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)-- se presta "íntegramente por carretera" y que se ha restablecido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Levante.
Por un lado, el operador ferroviario señala en una publicación en la red social 'X' que el servicio entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano se presta "íntegramente por carretera", durante este sábado 31 de octubre y los días 1, 2 y 3 de noviembre.
La emotiva carta de despedida de Soraya Sáenz de Santamaría a Fátima Báñez: "Vivirás en mí para siempre"
La localidad onubense de San Juan del Puerto despedía este viernes a su paisana la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, fallecida en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) cuando viajaba a Sevilla para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).Ir a la noticia
Semaf exige impedir reanudar la circulación con marcha normal cuando caiga el sistema LZB
El sindicato de maquinistas, Semaf, ha exigido que, "con carácter urgente", se impida que los trenes de alta velocidad puedan reanudar la circulación "con marcha normal" cuando pueda haber más de un tren en el mismo cantón y se une el sistema BSL (el Bloqueo de Señalización Lateral, es decir, circular con semáforos), cuando deja de funcionar el sistema ERTMS o el LZB.
En un comunicado, Semaf ha informado de que ha solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la adopción de medidas de cara a "clarificar y modificar la norma que regula el LZB" y aquellos aspectos similares que comparte con el ERTMS.
Irán traslada sus condolencias a España por el accidente ferroviario
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha trasladado sus condolencias al Gobierno español por el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), que se ha saldado con la muerte de al menos 69 personas y más de 200 heridos.
El presidente, en un mensaje, "expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el accidente ferroviario ocurrido en ese país y la pérdida de vidas de varios de sus ciudadanos".
Pezeshkian "solicitó a Dios Todopoderoso misericordia para los fallecidos y una pronta recuperación y salud para los heridos".
El arzobispo de Toledo oficiará este sábado una misa funeral en Urda por las personas fallecidas
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, va a oficiar a las 12.00 horas de este sábado, 31 de octubre, una misa de funeral en la iglesia parroquial de Urda por los fallecidos en el accidente ferroviario de este pasado miércoles en la localidad, un total de 69.
Según la Oficina de Información del Arzobispado, el primado estará acompañado del obispo auxiliar, César García Magán, y de los sacerdotes de las parroquias de Los Yébenes y Urda.