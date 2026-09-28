Una profesora de la UMA suspendida tres años por acoso sexual a un compañero: fotos, cartas y vídeos

El profesor acudió al vicerrectorado de Igualdad, que activó el protocolo contra el acoso sexual

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Fotografías, mensajes, cartas de alto contenido sexual, vídeos de ella desnuda... Una profesora de la Universidad de Málaga ha sido suspendida durante tres años de empleo y sueldo por acosar a otro compañero profesor -la sanción máxima son seis años-. Este, ante el acoso por parte de su compañera le pidió que no le enviara más mensajes y que limitara sus contactos con él a los estrictamente profesionales. Pero ella no cejó en su empeño.

El profesor acudió entonces al vicerrectorado de Igualdad, que activó el protocolo contra el acoso sexual y terminó, a la vista de los hechos, sancionando a la profesora con tres años de suspensión de empleo y sueldo para la docente.

La Universidad considería el caso un acoso sexual muy grave

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado ahora ese castigo y ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 que lo había rebajado a seis meses. No ve el tribunal motivo alguno para rebajar el castigo inicial. Según desvela el diario Sur, los hechos encajan en una falta muy grave de acoso sexual. Ninguna de las partes ha recurrido dicha sentencia.

El hombre siempre dejó claro que nunca había dado pie "a cualquier tipo de intimidad sentimental o sexual", y que la relación entre ambos siempre se había mantenido dentro de lo habitual entre compañeros. "Me haces sentir realmente incómodo y violentado", le llegó a decir a su compañera. Ambos tenían una carpeta compartida que había empezado como herramienta laboral, pero que ella empezó a usar para enviarle fotos y vídeos explícitos. Cuando su compañero le pidió que le borrara de dicha carpeta y habló con el vicerrectorado, la mujer creó otra con idéntico contenido que también le enviaba.

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Las pruebas eran "bastante evidentes"

El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ha defendido que la universidad ha actuado en este caso como se debe y ha calificado la situación como "muy delicada", respaldada por pruebas "bastante evidentes". "Este tipo de problemas hay que tratarlos y abordarlos y no dejarlos que se calienten en la mesa ni un minuto", destaca el rector.

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Una vez cumplida la sanción, señala finalmente, la profesora volverá a su centro. "Ojalá se incorpore con toda normalidad", afirma el rector al diario Sur.